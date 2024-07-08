Альянс лівих сил "Народний фронт", за даними екзитполу, наразі лідирує в перегонах і може отримати від 175 до 205 місць у парламенті Франції. Водночас ультраправа популістська партія "Національне об'єднання" посіла лише третє місце.

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Прем'єр Франції йде у відставку

Габріель Атталь пояснив, що він подає у відставку, тому що центристський табір, до якого він належить не отримав більшості.

Завтра вранці я подам заяву про відставку президенту Республіки,

– заявив політик

Водночас Атталь наголосив, що виконуватиме свої функції "доти, поки цього вимагатиме обов’язок".

Я ніколи не погоджуся з тим, що мільйони наших співгромадян обирають голосування за крайнощі. Французам я кажу: я поважаю кожного з вас. Деяким жити складніше, ніж іншим, і саме ці життя ми повинні зробити кращими. Де б я не був, я завжди буду прагнути до досягнення цієї мети,

– сказав Атталь.

Варто зазначити, що лідер лівих Жан-Люк Меланшон уже закликав Макрона відправити чинний уряд у відставку і дозволити "Новому народному фронту" керувати країною.

Лідер ультраправих заздалегідь визнав поразку

Лідер ультраправої партії "Національне об'єднання" Жордан Барделла наперед визнав поразку на парламентських виборах у Франції. У перших коментарях після екзитполів він заявив, що "нечесні альянси цього вечора позбавляють французів політики відновлення".

Ультраправі можуть отримати від 115 до 150 місць у парламенті. Хоч такий результат партії є історично найвищим, він значно відрізняється від очікувань.