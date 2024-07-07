Водночас, як показали дані екзитполу, ультраправа популістська партія "Національне об’єднання" посіла лише третє місце. Хоча їм до цього прогнозували перемогу на парламентських виборах у Франції.

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Ліві здобули перемогу у виборах, за даними екзитполу

За даними прогнозу Elabe, який виконали на замовлення BFMTV, RMC і La Tribune Dimanche, "Національне об'єднання" на чолі з Марін Ле Пен та Джорданом Барделла, яке, згідно з останніми опитуваннями, було лідером і потенційно могло отримати абсолютну більшість, замість цього може посісти третє місце і отримати від 115 до 150 місць у парламенті.

Альянс лівих сил "Народний фронт", за даними екзитполу, наразі лідирує в перегонах за місця в Національних зборах і, за прогнозами, отримає від 175 до 205 місць. Для досягнення абсолютної більшості альянсу необхідно отримати 289 місць.

Тим часом пропрезидентський блок "Разом", як очікується, фінішує на другому місці, з прогнозами, що він отримає від 150 до 175 місць.



Результати екзитполу другого туру парламентських виборів у Франції / Фото BFMTV

Журналісти також наголосили, що, попри прорив "Національного об’єднання" в першому турі парламентських виборів, ліві перемогли за кордоном, зокрема в Гаяні, Мартиніці та Гваделупі.

Окрім того, за оцінкою IFOP для телекомпанії TF1, "Народний фронт" може отримати 180 – 215 місць у парламенті в другому турі голосування, тоді як опитування Ipsos для France TV прогнозує 172 – 215 місць для лівого блоку.

Як відреагували на результати екзитполу у партіях

Лідер лівих у Франції Жан-Люк Меланшон заявив, що поразка президента Емануеля Макрона на дострокових парламентських виборах була чітко підтверджена голосуванням у другому турі. Він сказав, що Макрон зобов’язаний закликати ліву коаліцію "Народний фронт" сформувати уряд. За його словами, волю народу необхідно "суворо" поважати.

34-річна Маріон-Емі Алікс із партії Зелених сказала, що протягом трьох тижнів її партія боролася і зробила все можливе.

Зелені були дійсно єдині, і ми провели надзвичайну кампанію,

– сказала вона.

Рафаель Глюксманн, лідер лівоцентристської фракції Франції, заявив, що парламент буде розділений, і закликав ліву коаліцію "чинити як дорослі" і керувати коаліцією. Лідер соціалістів Олів'є Фор заявив, що результати другого туру голосування показали, що "Народному фронту" вдалося об'єднати інтереси лівих.

Лідер ультраправих Джордан Барделла з партії "Національне об'єднання", схоже, визнав поразку, заявивши, що Франція "була кинута в руки ультралівих" і що його партія "посилить свою роботу в опозиції".

Варто наголосити, що жодна з партій, за попередніми даними, не отримає абсолютної більшості у парламенті. Тому доведеться формувати коаліцію з кількох партій, які пройдуть після офіційних оголошень результатів виборів.