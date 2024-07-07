Голосування на французьких виборчих дільницях триватиме до 20:00 за місцевим часом (21:00 за київським). Після закриття дільниць почнуть публікувати результати екзитполів, які покажуть попередні результати парламентських виборів у країні.

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Якою була явка на виборах до парламенту Франції

За даними французьких журналістів, у перші години другого туру голосування явка виборців була такою ж активною, як і в першому турі.

Виборчі дільниці відкрилися о 8 ранку, і до полудня 26,63% виборців вже віддали свій голос. Для порівняння, явка виборців під час другого туру виборів 2022 року на цей час була значно нижчою і становила лише 19%.



У Франції зафіксували рекордну явку на виборах за останні 40 років / Скриншот 24 Каналу

Окрім того, результат 2024 року є найвищим показником явки на виборах з 1981 року. Явка виборців у першому турі перевищила 60%, що також стало найвищим показником за останні десятиліття.

Раніше у першому турі дострокових парламентських виборів у Франції перемогу здобула ультраправа партія "Національне об'єднання" прихильниці політики Путіна Марін Ле Пен. Ліворадикальний "Народний фронт" посів друге місце з майже 28%, а центристський блок президента Еммануеля Макрона здобув 20% голосів.