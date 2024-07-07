Повідомляється, що у другому турі беруть участь лише ті кандидати, які в першому турі напередодні отримали голоси щонайменше 12,5% зареєстрованих виборців. Після цього перемогу здобуде той, хто набере найбільше голосів.
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У Франції проходить другий тур парламентських виборів
Виборчі дільниці у країні відкриваються о 09:00 за київським часом і будуть функціонувати до 21:00. Перші екзитполи очікуються вже після закриття останньої дільниці.
Цікаво, що після першого туру виборів ультраправій партії "Національне об’єднання", лідеркою якої фактично є проросійська Марін Ле Пен, пророкували абсолютну більшість голосів.
Втім, шанси на отримання ультраправими абсолютної більшості знизились після того, як перед другим туром понад 200 кандидатів з усього політичного спектра погодилися зняти свої кандидатури з виборів.
Вони зробили це, аби розчистити шлях для тих, хто має кращі шанси перемогти кандидата від "Національного об'єднання" у своєму виборчому окрузі.
Як пройшов перший тур: коротко
- Перемогу у першому турі з понад 33% все ж здобула ультраправа партія Марін Ле Пен "Національне об'єднання", хоча й екзитполи прогнозували їй на декілька відсотків вищі результати.
- Ліворадикальний "Народний фронт" посів друге місце з майже 28%. Водночас центристський блок президента Еммануеля Макрона здобув 20%, про що зазначили в Міністерстві внутрішніх справ.
- Явка виборців становила близько 66,7% – це близько 32,9 мільйона громадян, що взяли участь в голосуванні. На попередніх виборах у 2022 році явка становила всього 47,5%.