Повідомляється, що у другому турі беруть участь лише ті кандидати, які в першому турі напередодні отримали голоси щонайменше 12,5% зареєстрованих виборців. Після цього перемогу здобуде той, хто набере найбільше голосів.

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У Франції проходить другий тур парламентських виборів

Виборчі дільниці у країні відкриваються о 09:00 за київським часом і будуть функціонувати до 21:00. Перші екзитполи очікуються вже після закриття останньої дільниці.

Цікаво, що після першого туру виборів ультраправій партії "Національне об’єднання", лідеркою якої фактично є проросійська Марін Ле Пен, пророкували абсолютну більшість голосів.

Втім, шанси на отримання ультраправими абсолютної більшості знизились після того, як перед другим туром понад 200 кандидатів з усього політичного спектра погодилися зняти свої кандидатури з виборів.

Вони зробили це, аби розчистити шлях для тих, хто має кращі шанси перемогти кандидата від "Національного об'єднання" у своєму виборчому окрузі.

Як пройшов перший тур: коротко