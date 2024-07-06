Президент Франції Еммануель Макрон був одним із перших лідерів, який публічно дозволив Україні завдавати ударів по цілях вглиб Росії західною зброєю. Лідерка ультраправих Ле Пен обіцяє домогтися скасування цього дозволу, якщо уряд країни очолить представник її партії.

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Нові заяви Ле Пен

Так, вона заявила що прем’єр-міністр від її партії не дозволить Києву використати надану Францією зброю великої дальності для ударів усередині Росії.

Також Ле Пен різко виступила проти потенційного введення в Україну французьких військ – ідею, яку висунув Макрон.

Якщо Еммануель Макрон хоче ввести війська в Україну, а прем’єр-міністр проти цього, тоді війська в Україну не направляться. Останнє слово за прем’єр-міністром,

– пояснила політик.

Нагадаємо, що Ле Пен відома своєю проросійською позицією. Щоправда, агресію Москви проти України вона засудила. За словами лідерки ультправих, перемога у війні Росії призведе до катастрофи, а перемога України – до Третьої світової.