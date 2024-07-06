Про це мовиться у розшифровці брифінгу високопосадовця Білого дому. Як заявляє політик, точна інформація щодо можливої зустрічі з'явиться найближчими днями, передає 24 Канал.

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Зеленський та Байден можуть провести зустріч на саміті

Як повідомляють у Білому домі, 9 липня Байден має заплановану зустріч з лідерами НАТО у рамках заходу, присвяченого 75-й річниці Альянсу. Наступного дня, 10 липня, президент США на саміті НАТО привітає нового члена Альянсу – Швецію. Після цього ввечері запланована спільна вечеря.

У четвер, 11 липня, Байден має заплановані зустрічі з Європейським Союзом та партнерами альянсу в Індо-Тихоокеанському регіоні – Австралією, Японією, Республікою Корея та Новою Зеландією. У другій половині дня Байден також братиме участь у засіданні Ради Україна – НАТО.

Ба більше, й на цьому щільний графік президента США не звільняється. Після Ради України – НАТО Байден планує провести заходи за участю майже 20 союзників та партнерів, які підписали безпекові угоди з Україною.

Однак, попри щільний графік, в Білому домі також працюють над організацією зустрічі Зеленського та Байдена.

І хоча у президента буде досить напружений графік, ми працюємо над організацією зустрічей з різними світовими лідерами на полях саміту, включаючи президента Зеленського. І найближчими днями ми матимемо більше інформації про них, якою ми поділимося,

– заявив високопосадовець США.

Варто зауважити, що в Офісі Президента офіційно не повідомляли про можливий візит Володимира Зеленського до США.