Президент Франции Эммануэль Макрон был одним из первых лидеров, который публично разрешил Украине наносить удары по целям вглубь России западным оружием. Лидер ультраправых Ле Пен обещает добиться отмены этого разрешения, если правительство страны возглавит представитель ее партии.

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Новые заявления Ле Пен

Так, она заявила что премьер-министр от ее партии не позволит Киеву использовать предоставленное Францией оружие большой дальности для ударов внутри России.

Также Ле Пен резко выступила против потенциального ввода в Украину французских войск – идею, которую выдвинул Макрон.

Если Эммануэль Макрон хочет ввести войска в Украину, а премьер-министр против этого, тогда войска в Украину не направятся. Последнее слово за премьер-министром,

– объяснила политик.

Напомним, что Ле Пен известна своей пророссийской позицией. Правда, агрессию Москвы против Украины она осудила. По словам лидера ультправих, победа в войне России приведет к катастрофе, а победа Украины – к Третьей мировой.