Наглый лебедь в Великобритании ежедневно часами терроризирует местных жителей – фото, видео
Многие привыкли иметь проблемы с неприятными соседями. Однако в Великобритании надоедает соседям – лебедь.
Источник:Metro
В течение нескольких лет, жителей, которые живут возле озера в Нортгемптоне, мучает озорное поведение птицы Седрика. Его прозвали лебедем-нарушителем.
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Лебедь-нарушитель
Птица регулярно стучит клювом в их входные двери и звенит почтовыми ящиками, иногда это длится несколько часов подряд. Никто точно не может объяснить причину такого поведения.
Лебедь-разбойник / Фото SWNS
Лебедя чем только не прогоняли, но он постоянно продолжает наведываться к двери своих соседей. Жители домов вблизи озера жалуются, что должны терпеть надоедливую птицу годами.
Он начинает с того, что звенит почтовым ящиком, а затем довольно громко колотит клювом об металл. Грохот разносится по всему дому. Это не наносит никакого вреда, но очень раздражает,
– рассказал местный житель Стивен.
Птица уже 7 – 8 лет проживает около озера вместе со своей партнершей.
У Седрика есть подружка / Фото SWNS
Что говорят зоозащитники
В британской зоозащитной организации "Королевское общество защиты животных от жестокого обращения" (RSPCA) подозревают, что люди кормили лебедя из собственных входных дверей, из-за чего он начал к ним постоянно наведываться.
"Как правило, мы не рекомендуем кормить лебедей – он может укусить, а также переносить заболевания. Поэтому, если люди хотят накормить лебедей, лучше выбрасывать пищу в озеро, а не делать это на суше или за входной дверью", – говорят в организации.
Лебедь надоедает соседям / Фото SWNS
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