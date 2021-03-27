Многие привыкли иметь проблемы с неприятными соседями. Однако в Великобритании надоедает соседям – лебедь.

В течение нескольких лет, жителей, которые живут возле озера в Нортгемптоне, мучает озорное поведение птицы Седрика. Его прозвали лебедем-нарушителем.

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Лебедь-нарушитель

Птица регулярно стучит клювом в их входные двери и звенит почтовыми ящиками, иногда это длится несколько часов подряд. Никто точно не может объяснить причину такого поведения.



Лебедь-разбойник / Фото SWNS

Лебедя чем только не прогоняли, но он постоянно продолжает наведываться к двери своих соседей. Жители домов вблизи озера жалуются, что должны терпеть надоедливую птицу годами.

Он начинает с того, что звенит почтовым ящиком, а затем довольно громко колотит клювом об металл. Грохот разносится по всему дому. Это не наносит никакого вреда, но очень раздражает,

– рассказал местный житель Стивен.

Птица уже 7 – 8 лет проживает около озера вместе со своей партнершей.



У Седрика есть подружка / Фото SWNS

Что говорят зоозащитники

В британской зоозащитной организации "Королевское общество защиты животных от жестокого обращения" (RSPCA) подозревают, что люди кормили лебедя из собственных входных дверей, из-за чего он начал к ним постоянно наведываться.

"Как правило, мы не рекомендуем кормить лебедей – он может укусить, а также переносить заболевания. Поэтому, если люди хотят накормить лебедей, лучше выбрасывать пищу в озеро, а не делать это на суше или за входной дверью", – говорят в организации.



Лебедь надоедает соседям / Фото SWNS

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