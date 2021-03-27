Багато хто звик мати проблеми з неприємними сусідами. Однак у Великій Британії надокучає сусідам – лебідь.

Протягом декількох років, жителів, які живуть біля озера в Нортгемптоні, мучить пустотлива поведінка птаха Седріка. Його прозвали лебедем-порушником.

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Лебідь-порушник

Птах регулярно стукає дзьобом у їхні вхідні двері і брязкає поштовими скриньками, іноді це триває кілька годин поспіль. Ніхто точно не може пояснити причину такої поведінки.



Лебідь-розбишака / Фото SWNS

Лебедя чим тільки не проганяли, але він невпинно продовжує навідуватися до дверей своїх сусідів. Мешканці будинків поблизу озера скаржаться, що мусять терпіти надокучливого птаха роками.

Він починає з того, що брязкає поштовою скринькою, а потім досить голосно колотить дзьобом металу. Грюкіт розноситься по всьому дому. Це не завдає жодної шкоди, але дуже дратує,

– розповів місцевий житель Стівен.

Птах вже 7 – 8 років проживає біля озера разом зі своєю партнеркою.



У Седріка є подружка / Фото SWNS

Що кажуть зоозахисники

У британській зоозахисній організації "Королівське товариство захисту тварин від жорстокого поводження" (RSPCA) підозрюють, що люди годували лебедя з своїх вхідних дверей, через що він почав до них постійно навідуватися.

"Як правило, ми не рекомендуємо годувати лебедів – він може вкусити, а також переносити захворювання. Тому, якщо люди хочуть нагодувати лебедів, краще викидати їжу в озеро, а не робити це на суші або за вхідними дверима", – кажуть в організації.



Лебідь набридає сусідам / Фото SWNS

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