Лечим простуду: советы от врачей

Сначала легкий кашель, потом добавляется насморк, а с появлением температуры понимаете, что простудились.

Сначала легкий кашель, затем добавляется насморк, а с появлением температуры вы убедитесь, что простудились. И если раньше вашими не слишком эффективными лекарствами от простуды были бабушкины настойки и ингаляции над картошкой, пора менять методы! Ведь лучше, как лечить простуду, знает только настоящий специалист — врач. Но что он знает такого, чего не знает бабушка? Давайте разбираться.

Осмотр у врача: для чего это нужно?

Ответ прост: осмотр поможет врачу поставить правильный диагноз. Для этого на приеме специалист может уточнить у вас:

возраст;

вес;

наличие сопутствующих заболеваний;

течение заболевания;

основные симптомы болезни и их продолжительность.

Все эти данные помогают поставить правильный диагноз и выбрать необходимые препараты со способом применения и дозами.



Если вас беспокоит легкий кашель, насморк, чихание и незначительное повышение температуры (до 38° С), скорее всего, врач подтвердит: это простуда.

Вы уверены, это простуда. Что дальше?

Особый и жесткий уход во время такой болезни не требуется. Однако врач может назначить ряд препаратов, чтобы подсказать вам, как эффективнее лечить простуду.

Лекарство от простуды: что может посоветовать специалист.

1. Обезболивающие препараты.



Эти средства помогут облегчить головную боль или боль в теле. Но если вы употребляете несколько препаратов, обращайте внимание на действующее вещество. Ведь избыток одного ингредиента может привести к случайной передозировке.



2. Назальные спреи.



Увлажнить слизистую оболочку носа и выведение слизи может помочь солевой спрей. А вот сосудосуживающие спреи желательно использовать только по назначению врача. Ведь эффективными и безопасными для вашего организма они будут только при условии соблюдения способа использования и доз.



3. Средства от температуры.



Запомните главное правило: повышение температуры во время болезни — нормальный ответ вашего организма на возбудитель. Она помогает бороться с инфекцией, ведь таким образом сдерживает размножение возбудителя и активирует иммунную систему для защиты.

Однако, если лихорадка вам уж очень мешает, к остальным лекарствам от простуды можно добавить средства от температуры. Но, чтобы подобрать безопасный и эффективный препарат от температуры именно для вас, лучше проконсультироваться с врачом.



Будьте внимательны!



Если чувствуете сильную боль в теле и лихорадку, выше 38° С, обязательно обратитесь к врачу. Появление таких симптомов может свидетельствовать, что вы спутали простуду с гриппом. А значит, лечение нужно серьезнее.



4. Пастилки от кашля.



Такие препараты могут успокоить кашель и облегчить боль в горле. Но перед употреблением обращайте внимание на способ использования и дозы. Ведь, как правило, допустимое количество пастилок от кашля в сутки ограничено.



5. Противовирусные препараты.



Эти средства могут значительно облегчить течение заболевания. И в придачу — сократить время болезни. А чтобы эффект от противовирусных препаратов был лучше, начните их употреблять в течение 2 дней после появления первых симптомов болезни.

Как лечить простуду дома: советы от врача

Купить лекарства от простуды — не единственный способ победить болезнь быстро. Для эффективной борьбы с простудой врач также посоветует:

Пить много жидкости.

Больше отдыхать.

Увлажнять воздух в комнате.

Сбалансировано питаться.

Избегать стресса.

Оставаться дома, чтобы защитить здоровье других.

А может, еще довериться советам от бабушки?



Лучше не рисковать. Ведь исследования по использованию натуральных средств при лечении простуды до сих пор продолжаются. И однозначных результатов все еще нет.

Витамин С.

Витамин С — действительно нужное вещество для нормальной работы иммунитета. Однако исследования утверждают, что для поддержания своей иммунной системы продукты с витамином С стоит есть постоянно и в пределах суточной нормы (до 200 мг витамина С в день). А не съедать 3 лимона за вечер, надеясь, что они вылечат от простуды, гриппа и других сезонных заболеваний.

Эхинацея.

Результаты исследования эффективности эхинацеи при профилактике или сокращении простуды неоднозначны. Однако, если ваша иммунная система здорова, вы не принимаете лекарства по рецепту и у вас нет аллергии на эхинацею — применение препаратов с ней вряд ли доставит вам вред.

Цинк.

Существуют разные мнения относительно пользы цинка для борьбы с простудой. Некоторые исследования утверждают, что пастилки с цинком могут быть эффективными, если принимать их в течение 24–48 часов после появления симптомов.



Но передозировка и неправильный прием препаратов с цинком могут привести к появлению побочных эффектов, — например, тошноты. А в июне 2009 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) вынесло предупреждение об использовании некоторых цинксодержащих назальных средств от простуды. Поскольку они были связаны с длительной или постоянной потерей обоняния.



Поэтому, прежде чем принимать любой новый препарат, лучше посоветуйтесь с вашим врачом.