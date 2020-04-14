19:00
14 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ

      Лечим простуду: советы от врачей

      - Читати новину українською
      Советы врачей

      Сначала легкий кашель, потом добавляется насморк, а с появлением температуры понимаете, что простудились.

      Сначала легкий кашель, затем добавляется насморк, а с появлением температуры вы убедитесь, что простудились. И если раньше вашими не слишком эффективными лекарствами от простуды были бабушкины настойки и ингаляции над картошкой, пора менять методы! Ведь лучше, как лечить простуду, знает только настоящий специалист — врач. Но что он знает такого, чего не знает бабушка? Давайте разбираться.

      Осмотр у врача: для чего это нужно?

      Ответ прост: осмотр поможет врачу поставить правильный диагноз. Для этого на приеме специалист может уточнить у вас:

      • возраст;
      • вес;
      • наличие сопутствующих заболеваний;
      • течение заболевания;
      • основные симптомы болезни и их продолжительность.

      Все эти данные помогают поставить правильный диагноз и выбрать необходимые препараты со способом применения и дозами.

      Если вас беспокоит легкий кашель, насморк, чихание и незначительное повышение температуры (до 38° С), скорее всего, врач подтвердит: это простуда.

      Вы уверены, это простуда. Что дальше?

      Особый и жесткий уход во время такой болезни не требуется. Однако врач может назначить ряд препаратов, чтобы подсказать вам, как эффективнее лечить простуду.

      Лекарство от простуды: что может посоветовать специалист.

      1. Обезболивающие препараты.

      Эти средства помогут облегчить головную боль или боль в теле. Но если вы употребляете несколько препаратов, обращайте внимание на действующее вещество. Ведь избыток одного ингредиента может привести к случайной передозировке.

      2. Назальные спреи.

      Увлажнить слизистую оболочку носа и выведение слизи может помочь солевой спрей. А вот сосудосуживающие спреи желательно использовать только по назначению врача. Ведь эффективными и безопасными для вашего организма они будут только при условии соблюдения способа использования и доз.

      3. Средства от температуры.

      Запомните главное правило: повышение температуры во время болезни — нормальный ответ вашего организма на возбудитель. Она помогает бороться с инфекцией, ведь таким образом сдерживает размножение возбудителя и активирует иммунную систему для защиты.
      Однако, если лихорадка вам уж очень мешает, к остальным лекарствам от простуды можно добавить средства от температуры. Но, чтобы подобрать безопасный и эффективный препарат от температуры именно для вас, лучше проконсультироваться с врачом.

      Будьте внимательны!

      Если чувствуете сильную боль в теле и лихорадку, выше 38° С, обязательно обратитесь к врачу. Появление таких симптомов может свидетельствовать, что вы спутали простуду с гриппом. А значит, лечение нужно серьезнее.

      4. Пастилки от кашля.

      Такие препараты могут успокоить кашель и облегчить боль в горле. Но перед употреблением обращайте внимание на способ использования и дозы. Ведь, как правило, допустимое количество пастилок от кашля в сутки ограничено.

      5. Противовирусные препараты.

      Эти средства могут значительно облегчить течение заболевания. И в придачу — сократить время болезни. А чтобы эффект от противовирусных препаратов был лучше, начните их употреблять в течение 2 дней после появления первых симптомов болезни.

      Как лечить простуду дома: советы от врача

      Купить лекарства от простуды — не единственный способ победить болезнь быстро. Для эффективной борьбы с простудой врач также посоветует:

       

      1. Пить много жидкости.
         
      2. Больше отдыхать.
         
      3. Увлажнять воздух в комнате.
         
      4. Сбалансировано питаться.
         
      5. Избегать стресса.
         
      6. Оставаться дома, чтобы защитить здоровье других.

      А может, еще довериться советам от бабушки?

      Лучше не рисковать. Ведь исследования по использованию натуральных средств при лечении простуды до сих пор продолжаются. И однозначных результатов все еще нет.

      • Витамин С.

      Витамин С — действительно нужное вещество для нормальной работы иммунитета. Однако исследования утверждают, что для поддержания своей иммунной системы продукты с витамином С стоит есть постоянно и в пределах суточной нормы (до 200 мг витамина С в день). А не съедать 3 лимона за вечер, надеясь, что они вылечат от простуды, гриппа и других сезонных заболеваний.

      • Эхинацея.

      Результаты исследования эффективности эхинацеи при профилактике или сокращении простуды неоднозначны. Однако, если ваша иммунная система здорова, вы не принимаете лекарства по рецепту и у вас нет аллергии на эхинацею — применение препаратов с ней вряд ли доставит вам вред.

      • Цинк.

      Существуют разные мнения относительно пользы цинка для борьбы с простудой. Некоторые исследования утверждают, что пастилки с цинком могут быть эффективными, если принимать их в течение 24–48 часов после появления симптомов.

      Но передозировка и неправильный прием препаратов с цинком могут привести к появлению побочных эффектов, — например, тошноты. А в июне 2009 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) вынесло предупреждение об использовании некоторых цинксодержащих назальных средств от простуды. Поскольку они были связаны с длительной или постоянной потерей обоняния.

      Поэтому, прежде чем принимать любой новый препарат, лучше посоветуйтесь с вашим врачом.

      Теги: Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 18:17 Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
      Настя Сукач
      сегодня , 17:36 Кто и зачем поджег Чернобыльскую зону?
      Ілля Кротенко