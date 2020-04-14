Лікуємо застуду: поради від лікарів

Спершу легкий кашель, потім додається нежить, а з появою температури розумієте, що застудились.

І якщо раніше вашими не надто ефективними ліками від застуди були бабусині настоянки та інгаляції над картоплею – час змінювати методи! Адже найкраще порадить, як лікувати застуду, тільки справжній фахівець – лікар. Але що він знає такого, чого не знає бабуся? Нумо розбиратися.

Огляд у лікаря: для чого це потрібно?

Відповідь проста: огляд допоможе лікарю поставити правильний діагноз. Для цього на прийомі фахівець може уточнити у вас:

вік;

вагу;

наявність супутніх захворювань;

перебіг захворювання;

основні симптоми хвороби та їхню тривалість.

Усі дані допомагають поставити правильний діагноз та вибрати необхідні препарати зі способом застосування та дозами.

Якщо вас турбує легкий кашель, нежить, чхання та незначне підвищення температури (до 38° С), найімовірніше, лікар підтвердить: це застуда.

Ви впевнені, це застуда. Що далі?

Особливий та жорсткий догляд під час такої хвороби вам не потрібен. Однак лікар може призначити ряд препаратів, аби підказати вам, як ефективніше лікувати застуду.

Ліки від застуди: що може порадити фахівець.

1. Знеболювальні препарати.

Ці засоби допоможуть полегшити головний біль і біль у тілі. Однак, якщо вживаєте декілька препаратів, звертайте увагу на активну речовину. Адже надлишок одного інгредієнта може призвести до випадкового передозування.

2. Назальні спреї.

Зволожити слизову оболонку носа й полегшити виведення слизу може допомогти сольовий спрей. А ось судинозвужувальні спреї бажано використовувати тільки за призначенням лікаря. Адже ефективними та безпечними для вашого організму вони будуть лише за умови дотримання способу використання та доз.

3. Засоби від температури.

Ви маєте запам’ятати головне: підвищення температури під час хвороби – нормальна відповідь вашого організму на збудник. Вона допомагає боротися з інфекцією, адже так стримує розмноження збудника та активує імунну систему для захисту.

Однак, якщо лихоманка вам заважає, до решти ліків від застуди можна додати засоби від температури. Але щоби підібрати безпечний та ефективний препарат від температури саме для вас, краще проконсультуватися з лікарем.

Будьте уважні!

Якщо відчуваєте сильний біль у тілі та лихоманку, вищу за 38° С, обов’язково зверніться до лікаря. Поява таких симптомів може свідчити, що ви сплутали застуду із грипом. А отже, лікування потрібне серйозніше.

4. Пастилки від кашлю.

Такі препарати можуть заспокоїти кашель і полегшити біль у горлі. Та перед вживанням звертайте увагу на спосіб використання та дози. Адже зазвичай допустима кількість пастилок від кашлю на добу обмежена.

5. Противірусні препарати.

Ці засоби можуть значно полегшити перебіг захворювання. І на додачу – скоротити час хвороби. Аби ефект від противірусних препаратів був кращим, почніть їх вживати протягом 2 днів після появи перших симптомів хвороби.

Як лікувати застуду вдома: поради від лікаря

Придбати ліки від застуди – не єдиний спосіб перемогти застуду швидко. Для ефективної боротьби з хворобою лікар також порадить:

1. Пити багато рідини.

2. Більше відпочивати.

3. Зволожувати повітря в кімнаті.

4. Збалансовано харчуватися.

5. Уникати стресу.

6. Залишатися вдома, аби захистити здоров’я інших.

А може, ще довіритися порадам від бабусі?

Краще не ризикувати. Адже дослідження стосовно використання натуральних засобів під час лікування застуди досі продовжуються. І однозначних результатів досі немає:

Вітамін С.

Вітамін С – справді необхідна речовина для нормальної роботи імунітету. Однак дослідження стверджують: для підтримки своєї імунної системи варто їсти продукти з вітаміном С постійно і в межах добової норми (до 200 міліграмів вітаміну С щодня). А не їсти 3 лимони за вечір, сподіваючись, що вони лікують від застуди, грипу та інших сезонних захворювань.

Ехінацея.

Дослідження ефективності ехінацеї під час профілактики або скороченні застуди неоднозначні. Однак, якщо ваша імунна система здорова, ви не приймаєте ліки, що відпускаються за рецептом, і у вас немає алергії на ехінацею – вживання препаратів з ехінацеєю навряд чи завдасть вам шкоди.

Цинк.

Існують різні думки стосовно користі цинку для боротьби із застудою. Деякі дослідження стверджують, що пастилки з цинком можуть бути ефективними, якщо приймати їх протягом 24-48 годин після появи симптомів.

Але передозування та неправильний прийом препаратів із цинком можуть призвести до появи побічних ефектів – наприклад, нудоти. А в червні 2009 року Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) винесло попередження щодо використання деяких цинковмісних назальних засобів від застуди. Оскільки вони були пов’язані з тривалою або постійною втратою нюху.

Тому, перш ніж вживати будь-який новий препарат, краще проконсультуйтеся з вашим лікарем.