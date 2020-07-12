Работники зоопарка Чикаго придумывают разные способы, чтобы помочь животным преодолевать жару. К примеру, медведям дают замороженные фрукты, а львам – мясо со льдом.

Животные охотно переходят на новую еду, передает Аssociated Press.

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Животным нравится такая идея, ведь в городе более недели столбики термометров держатся на отметке в 30 градусов тепла.

Не забыли и о северных оленях. Им устроили душ прямо в вольере. Сначала олени настороженно отнеслись к нововведению. Однако позже стали все чаще подставлять свою кожу под прохладную воду.

Стоит отметить, что похожую идею подхватили и в зоопарке Одессы. Там зверей порадовали замороженным мясом и фруктами, а для слонихи Венди устроили масштабное купание. Венди не сдерживала удовольствие, охотно подставляла тело под потоки прохладной воды.

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Справка. Этот зоопарк в Чикаго открыли для посетителей в начале июля 2020 года после почти 3 месяцев карантина. Теперь для того, чтобы попасть внутрь, надо бронировать посещение онлайн. В зоопарк можно заходить только в маске, а также необходимо придерживаться безопасного расстояния друг от друга.