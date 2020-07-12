Ледяные каникулы: в зоопарке Чикаго придумали, как спасти животных от жары – видео
Работники зоопарка Чикаго придумывают разные способы, чтобы помочь животным преодолевать жару. К примеру, медведям дают замороженные фрукты, а львам – мясо со льдом.
Животные охотно переходят на новую еду, передает Аssociated Press.
Обратите внимание В зоопарке Одессы посетительница залезла в вольер косули во время родов и дитя умерло
Животным нравится такая идея, ведь в городе более недели столбики термометров держатся на отметке в 30 градусов тепла.
Не забыли и о северных оленях. Им устроили душ прямо в вольере. Сначала олени настороженно отнеслись к нововведению. Однако позже стали все чаще подставлять свою кожу под прохладную воду.
Стоит отметить, что похожую идею подхватили и в зоопарке Одессы. Там зверей порадовали замороженным мясом и фруктами, а для слонихи Венди устроили масштабное купание. Венди не сдерживала удовольствие, охотно подставляла тело под потоки прохладной воды.