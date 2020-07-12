Працівники зоопарку Чикаго вигадують різні способи, аби допомогти тваринам долати спеку. До прикладу, ведмедям дають заморожені фрукти, а левам – м'ясо з льодом.

Тварини охоче переходять на нову їжу, передає Аssociated Press.

Зверніть увагу В зоопарку Одеси відвідувачка залізла у вольєр козулі під час пологів і дитинча померло

Тваринам подобається така ідея, адже у місті понад тиждень стовпчики термометрів тримаються на позначці у понад 30 градусів тепла.

Не забули і про північних оленів. Їм влаштували душ прямо у вольєрі. Спочатку олені насторожено поставилися до нововведення. Однак пізніше почали все частіше підставляти свою шкіру під прохолодну воду.

Варто зазначити, що схожу ідею підхопили і в зоопарку Одеси. Там звірів потішили замороженим м'ясом та фруктами, а для слонихи Венді влаштували масштабне купання. Венді не стримувала задоволення, охоче підставляла тіло під потоки прохолодної води.

Тварини у зоопарку Чикаго оригінально охолоджуються: відео

Довідка. Цей зоопарк у Чикаго відкрили для відвідувачів на початку липня 2020 року після майже 3 місяців карантину. Тепер для того, аби потрапити всередину, треба бронювати відвідування онлайн. До зоопарку можна заходити лише у масці, а також необхідно дотримуватися безпечної відстані один від одного.