Льодяні канікули: у зоопарку Чикаго придумали, як врятувати тварин від спеки – відео
Працівники зоопарку Чикаго вигадують різні способи, аби допомогти тваринам долати спеку. До прикладу, ведмедям дають заморожені фрукти, а левам – м'ясо з льодом.
Тварини охоче переходять на нову їжу, передає Аssociated Press.
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Тваринам подобається така ідея, адже у місті понад тиждень стовпчики термометрів тримаються на позначці у понад 30 градусів тепла.
Не забули і про північних оленів. Їм влаштували душ прямо у вольєрі. Спочатку олені насторожено поставилися до нововведення. Однак пізніше почали все частіше підставляти свою шкіру під прохолодну воду.
Варто зазначити, що схожу ідею підхопили і в зоопарку Одеси. Там звірів потішили замороженим м'ясом та фруктами, а для слонихи Венді влаштували масштабне купання. Венді не стримувала задоволення, охоче підставляла тіло під потоки прохолодної води.
Тварини у зоопарку Чикаго оригінально охолоджуються: відео