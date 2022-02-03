Международная исследовательская группа под руководством Университета штата Мэн сообщает, что толщина сократилась примерно на 55 метров за последние 25 лет. Ученые изучили изменения окружающей среды, чтобы понять будущие последствия жизни Земли по мере повышения глобальной температуры.

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Это последнее исследование подтверждает высоты, которых достигает изменение климата, вызванное деятельностью человека, и является ориентиром для других систем высокогорных ледников. Работа отвечает на один из важных вопросов, заданных нашей экспедицией – влияют ли на самые высокие ледники планеты изменение климата, вызванное деятельностью человека,

– говорят исследователи.

Ученые отмечают, что высокогорные системы поддерживают хрупкий баланс всех локальных экосистем. Поэтому важно изучить потенциал потерь во всех системах высокогорных ледников.

Они также подсчитали, что лед на Эвересте тает со скоростью около 2 метров в год. Из-за этого он теряет способность отражать солнечную радиацию, а значит начинает таять еще быстрее.

Климатические прогнозы для Гималаев предсказывают длительное потепление и продолжающуюся потерю массы ледников, и даже вершина Эвереста подвержена влиянию антропогенного потепления,

– добавили ученые.