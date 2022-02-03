Міжнародна дослідницька група під керівництвом Університету штату Мен повідомляє, що товщина скоротилася приблизно на 55 метрів за останні 25 років. Вчені вивчили зміни довкілля, аби зрозуміти майбутні наслідки життя Землі в міру підвищення глобальної температури.

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Це останнє дослідження підтверджує висоти, яких досягає зміна клімату, спричинена діяльністю людини, і є орієнтиром для інших систем високогірних льодовиків. Робота відповідає на одне з важливих питань, поставлених нашою експедицією – чи впливають на найвищі льодовики планети зміна клімату, спричинена діяльністю людини,

– кажуть дослідники.

Науковці відзначають, що високогірні системи підтримують тендітний баланс усіх локальних екосистем. Тому важливо вивчити потенціал втрат у всіх системах високогірних льодовиків.

Вони також підрахували, що лід на Евересті тане зі швидкістю близько 2 метри на рік. Через це він втрачає здатність відбивати сонячну радіацію, а значить починає танути ще швидше.

Кліматичні прогнози для Гімалаїв передбачають тривале потепління і триваючу втрату маси льодовиків, і навіть вершина Евересту схильна до впливу антропогенного потепління,

– додали вчені.