Владимир Зеленский хочет создать частные военные компании. По его мнению, это поможет решить вопрос безработицы среди добровольцев, которые возвращаются с войны на Донбассе. Подробнее об этом – читайте далее.

В Украине об идее создания частной армии говорят не впервые, однако, четкого законопроекта пока нет. Об этом говорится в сюжете 24 канала.

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Такие организации официально разрешены не более, чем в 10 странах. Несмотря на это, они пользуются большой популярностью во всем мире, поскольку за немалые деньги военные выполняют такие функции:

сопровождают ценные грузы;

охраняют нефтяные месторождения;

контролируют порядок в районах стихийного бедствия.

Такие внештатные военные выгодны государствам, поскольку выполняют самую грязную работу и остаются незамеченными в правовом поле, отмечают эксперты. Представитель фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук подтвердил, что преимуществами такой реформы является занятость военнослужащих, которые вернулись с войны. Он рассматривает это как возможность продолжения их карьеры. Также акцентирует внимание на экономической выгоде частной армии для Украины.

Однако генерал-майор запаса СБУ Игорь Гуськов выразил свою негативную позицию в отношении таких действий. По его мнению, частные военные компании в современных условиях являются не актуальными.

Задачей частных военных компаний является решение тех дел, в которые государство не желает вмешиваться,

– отметил Гуськов.

Стоит отметить, чтобы эта реформа не стала полезной для олигархов, государству надо определить четкий механизм ее контроля.