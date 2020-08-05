Володимир Зеленський хоче створити приватні військові компанії. На його думку, це допоможе розв'язати питання безробіття серед добровольців, які повертаються з війни на Донбасі. Детальніше про це – читайте далі.

В Україні про ідею створення приватної армії говорять не вперше, однак, чіткого законопроєкту поки немає. Про це йдеться в сюжеті 24 каналу.

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Такі організації офіційно дозволені не більше, ніж у 10 країнах. Попри це, вони користуються великою популярністю у всьому світі, оскільки за чималі гроші військові виконують такі функції:

супроводжують цінні вантажі;

охороняють нафтові родовища;

контролюють порядок у районах стихійного лиха.

Такі позаштатні військові вигідні державам, оскільки виконують найбруднішу роботу та залишаються непоміченими в правовому полі, зазначають експерти. Представник фонду "Повернись живим" Андрій Римарук ствердив, що перевагами такої реформи є зайнятість військовослужбовців, які повернулися з війни. Він розглядає це як можливість продовження їхньої кар'єри. Також акцентує увагу на економічній вигоді приватної армії для України.

Проте генерал-майор запасу СБУ Ігор Гуськов висловив свою негативну позицію щодо таких дій. На його думку, приватні військові компанії в сучасних умовах є не актуальними.

Завданням приватних військових компаній є вирішення тих справ, до яких держава не бажає втручатися,

– зазначив Гуськов.

Варто зазначити, аби ця реформа не стала корисною для олігархів, державі треба визначити чіткий механізм її контролю.