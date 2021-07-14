Пока Украина набивает шишки, то есть идет собственным путем, изобретает "велосипед", ликвидирует коллизии в законах, ломает копья в схватках с агентами влияния и лишь мечтает о миллиардах гривен бюджетных поступлений, рассмотрим мировой опыт.

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Где крутятся деньги

Первыми при упоминании о казино всегда называют Монте-Карло и Лас-Вегас. Именно эти два города являются символами игорной индустрии и примером успешной реализации проекта легализации государством гемблинга.

На примере Монте-Карло и Лас-Вегаса имеем два принципиально разных пути развития. Первый – элитарный и практически уникальный, второй – демократический.

Лас-Вегас сейчас является мировой столицей азартных игр и образцом для всего мира, Монте-Карло же пошло своим путем, но само открытие казино спасло эту микрогосударство от банкротства.

Казино Рояль

В середине 19 века княжество Монако переживало не лучшие времена, казна была пуста, налоги не поступали, немногочисленные вассалы не видели смысла нахождения под рукой дома Гримальди. Монако находилось под протекторатом Сардинского королевства, а не Франции. Именно французские города Ницца и Канны считались жемчужинами Лазурного побережья и забирали на себя все внимание тогдашних туристов – представителей высшего света.

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Ситуацию принялась исправлять действенная княгиня Каролина – жена князя Флорестана Первого и мать его преемника – Карла Третьего. Именно по ее инициативе в Монако начали строить казино и курорт для элиты. Денег на это в казне не было и княгиня решилась на привлечение концессий. Первое казино начало работу уже в 1856 году – через 2 года после старта инициативы.

Успехи пришли не сразу – пришлось поменять нескольких управленцев, чтобы понять, что нужно привлекать лучших, но результат превзошел ожидания – просто пришлось его подождать. Игорный бизнес стал национальным достоянием Монако и символом этого миниатюрного государства.

Сейчас Монте-Карло является признанным центром элитарного отдыха. Жажду богачей к игре обеспечивают лишь 4 крупных казино. В них могут играть только иностранцы, гражданам княжества Монако это запрещено. Также на порог игорного заведения не пустят людей в военной форме, служителей культа и лиц в состоянии опьянения.



Монте-Карло предлагает отдых для избранных / Фото Pixabay

При этом кроме 4 легендарных заведений княжество больше не может ничего предложить игрокам – в стране не слишком следят с модой и сейчас в Монако никак не регулируется онлайн-гэмблинг, а именно он является королем современной игорной индустрии.

Viva Las Vegas

Железнодорожная станция, которую открыли в 1905 году на месте оазиса в пустыне Невада, стала прообразом будущего Лас-Вегаса.

С самого начала в городке существовали казино и салуны, где играли на деньги, но в 1919 году игорный бизнес оказался вне закона и в Неваде. Этот штат долго оставался последним бастионом в США, где гемблинг был легальным. Из-за запрета город ждал экономический кризис, а в США азартные игры стали на это время "вотчиной" мафии. Нечто подобное произошло и в Украине в 2009 году, когда премьер Тимошенко решила, что игорному бизнесу не надо платить налоги и лучше быть в тени. Как и за 90 лет до того, запрет был мотивирован волнением за душевный покой граждан.

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Американцы при этом менее азартными не стали и превратили в карибское Монако остров Куба. За несколько лет американцы все же опомнились. В 1931 году в Неваде разрешили азартные игры, а еще через 5 лет – достроили дамбу Гувера. Она решила проблемы с водой.

Эти два фактора привлекли внимание молодого города инвесторов, которые решили превратить Лас-Вегас в город казино. И хотя происхождение капиталов вызвало немало вопросов – проект получил поддержку местных властей и уже в 40-и стремительно пошел в гору, в следующем десятилетии Вегас ежегодно посещали более 8 миллионов туристов. Лас-Вегас выиграл жесткую борьбу у своего главного соперника – города Рино и сейчас именно он считается столицей азарта. Лас-Вегас стал легендой и культурным феноменом, а еще – источником миллиардных поступлений в бюджет штата Невада и США.

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Сейчас ежегодно Лас-Вегас в среднем посещают более 40 миллионов туристов. В среднем каждый посетитель тратит 427 долларов в течение своего визита. Пандемия коронавируса существенно повлияла на индустрию – прибыли казино обвалились более чем на треть, но это до сих пор огромные суммы. Так, в 2020 году прибыль от спортивных ставок в штате Невада составила почти 8 миллиардов долларов, а игровые автоматы принесли почти 5,5 миллиарда.



Лас-Вегас рад всем / Фото Pixabay

В отличие от Монте-Карло в Лас-Вегасе отказались от сегрегации и сделали казино открытым для всех слоев и рады каждому доллару, что задержится в Неваде.

COVID-19 заставил игорный бизнес адаптироваться и отвечать на вызовы. Результатом этого стало появление бесконтактных казино. Первое открылось осенью 2020-го. Отель на 777 номеров отказался от классической стойки регистрации и предлагает чекины с помощью смартфонов, заказать все необходимое можно будет с помощью планшетов.

Насколько эта идея приживется, станет массовой или останется нишевым вариантом – покажет время. Но эта история является прекрасным примером того, как бизнес адаптируется к изменениям и развивается.