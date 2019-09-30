Легализация игорного бизнеса: сколько денег ждут в Кабмине
Кабинет министров Украины надеется, что легализация игорного бизнеса позволит бюджету получить дополнительные 2-2,5 миллиарда гривен.
Однако о конкретных цифрах говорить еще рано, об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга 30 сентября.
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Он отметил, что многое будет зависеть от того, какой закон примут нардепы. Кабинет Министров Украины одобрил проект закона о легализации игорного бизнеса в Украине на заседании 29 сентября.
Если мы говорим о доходной части бюджета, то мы рассчитываем на 2-2,5 миллиарда гривен за счет легализации игорного бизнеса мы в бюджет получим, но конечно надо считать. Многое будет зависеть от того, какой закон будет принят,
– пояснил премьер.
Законопроект предусматривает, что азартные игры будут возможны только на территории отелей. Для этого нужно игровое оборудование с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам.
Этот законопроект парламентскому большинству поручил разработать Владимир Зеленский в пределах детенизации экономики.
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