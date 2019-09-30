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      Легализация игорного бизнеса: сколько денег ждут в Кабмине

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      Правительство ожидает до 2,5 миллиона гривен от легализации игорного бизнеса
      Правительство ожидает до 2,5 миллиона гривен от легализации игорного бизнеса / president.gov.ua

      Кабинет министров Украины надеется, что легализация игорного бизнеса позволит бюджету получить дополнительные 2-2,5 миллиарда гривен.

      Однако о конкретных цифрах говорить еще рано, об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга 30 сентября.

      Знайте больше: Принятие закона о легализации игорного бизнеса даст толчок для развития туризма, – Евченко

      Он отметил, что многое будет зависеть от того, какой закон примут нардепы. Кабинет Министров Украины одобрил проект закона о легализации игорного бизнеса в Украине на заседании 29 сентября.

      Если мы говорим о доходной части бюджета, то мы рассчитываем на 2-2,5 миллиарда гривен за счет легализации игорного бизнеса мы в бюджет получим, но конечно надо считать. Многое будет зависеть от того, какой закон будет принят,
      – пояснил премьер.

      Законопроект предусматривает, что азартные игры будут возможны только на территории отелей. Для этого нужно игровое оборудование с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам.

      Этот законопроект парламентскому большинству поручил разработать Владимир Зеленский в пределах детенизации экономики.

      Легализация игорного бизнеса среди других инициатив Зеленского: как к этому относятся украинцы

      Ринок землі, казино, бурштин
      Как украинцы относятся к инициативам Зеленского / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Алексей Гончарук Азартные игры Туристический бизнес Кабинет Министров Украины Законодательство
      Источник: 24 канал
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