Легализация игорного бизнеса: сколько денег ждут в Кабмине

Кабинет министров Украины надеется, что легализация игорного бизнеса позволит бюджету получить дополнительные 2-2,5 миллиарда гривен.

Однако о конкретных цифрах говорить еще рано, об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга 30 сентября.

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Он отметил, что многое будет зависеть от того, какой закон примут нардепы. Кабинет Министров Украины одобрил проект закона о легализации игорного бизнеса в Украине на заседании 29 сентября.

Если мы говорим о доходной части бюджета, то мы рассчитываем на 2-2,5 миллиарда гривен за счет легализации игорного бизнеса мы в бюджет получим, но конечно надо считать. Многое будет зависеть от того, какой закон будет принят,

– пояснил премьер.

Законопроект предусматривает, что азартные игры будут возможны только на территории отелей. Для этого нужно игровое оборудование с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам.

Этот законопроект парламентскому большинству поручил разработать Владимир Зеленский в пределах детенизации экономики.

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Как украинцы относятся к инициативам Зеленского / Инфографика 24 канала