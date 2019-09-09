Легализация теневых доходов: что предусматривает законопроект "Слуги народа"

Говорится о проекте закона о налоговой амнистии с регистрационным номером 1232. Он предлагает механизм добровольного декларирования физическими лицами скрытого дохода.

2 сентября проект зарегистрировали в раде, а 6 передали для ознакомления в профильный комитет. В документе предусмотрено налогообложение в 2,5%, 5% и 10% – для различных категорий задекларированного дохода.

Смотрите также: Чего от Зеленского ждет бизнес

Сниженная ставка налогообложения в 5% предусмотрена для:

► Задекларированной валюты.

► Движимого или недвижимого имущества.

► Ценных бумаг.

► Паев в имуществе юридических лиц.

► Имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности.

► Финансовых инструментов.

Для других имущественных прав – налог в 10%.

Важно: Пониженная ставка налога в 2,5% предлагается для активов, с помощью которых покупали ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа). То есть – для тех, кто помогал государству привлечь дополнительные деньги в бюджет.

Как обеспечить себе сниженную ставку налогообложения?

С 1 января до 31 марта 2020 года нужно будет подать специальную декларацию. Далее в течение 90 дней после 31 марта соответствующие госорганы осуществят экспертную оценку задекларованных активов и определят процент и сумму налогообложения.

Важно, что доходы на сумму в 100 тысяч гривен будут считаться подтвержденными автоматически – их не будут требовать отдельно декларировать и платить по ним налоги, а также не будут проверять источники их получения.

Собственно, источники доходов в декларации вообще указывать не надо будет.

Автором законопроекта является председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, депутат из фракции "Слуга народа". Он убежден, что реализация документа будет способствовать уменьшению денег в тени и оттока их за границу.

Подробно о том, что такое налоговая амнистия и какие риски скрывает – в видео 24 канала: