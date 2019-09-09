Легалізація тіньових доходів: що передбачає законопроєкт "Слуги народу"

Мовиться про проєкт закону щодо податкової амністії з реєстраційним номером 1232. Він пропонує механізм добровільного декларування фізичними особами прихованого доходу.

2 вересня проєкт зареєстрували у раді, а 6 передали для ознайомлення до профільного комітету. У документі передбачено оподаткування у 2,5%, 5% та 10% – для різних категорій задекларованого доходу.

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Знижену ставку оподаткування у 5% передбачено для:

► Задекларованої валюти.

► Рухомого чи нерухомого майна.

► Цінних паперів.

► Паїв у майні юридичних осіб.

► Майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності.

► Фінансових інструментів.

Для інших майнових прав – податок у 10%.

Важливо: Знижена ставка податку у 2,5% пропонується для активів, за допомогою яких купували ОВДП (облігації внутрішньої державної позики). Тобто – для тих, хто допомагав державі залучити додаткові гроші до бюджету.

Як забезпечити собі знижену ставку оподаткування?

З 1 січня до 31 березня 2020 року треба буде подати спеціальну декларацію. Далі протягом 90 днів після 31 березня відповідні держоргани здійснять експертну оцінку залдекларованих активів і визначать відсоток та суму оподаткування.

Важливо, що доходи на суму в 100 тисяч гривень вважатимуться підтвердженими автоматично – їх не вимагатимуть окремо декларувати та платити за ними податки, а також не будуть перевіряти джерела їх отримання.

Власне, джерела доходів у декларації взагалі вказувати не треба буде.

Автором законопроєкту є голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, депутат із фракції "Слуга народу". Він переконаний, що реалізація документу сприятиме зменшенню грошей у тіні та відтоку їх за кордон.

Детально про те, що таке податкова амністія та які ризики приховує – у відео 24 каналу: