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      Легалізація тіньових доходів: що передбачає законопроєкт "Слуги народу"

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      Зеленський обіцяв податкову амністію, депутати над цим працюють
      Зеленський обіцяв податкову амністію, депутати над цим працюють

      Мовиться про проєкт закону щодо податкової амністії з реєстраційним номером 1232. Він пропонує механізм добровільного декларування фізичними особами прихованого доходу.

      2 вересня проєкт зареєстрували у раді, а 6 передали для ознайомлення до профільного комітету. У документі передбачено оподаткування у 2,5%, 5% та 10% – для різних категорій задекларованого доходу.

      Дивіться також: Чого від Зеленського чекає бізнес

      Знижену ставку оподаткування у 5% передбачено для:

      ► Задекларованої валюти.
      ► Рухомого чи нерухомого майна.
      ► Цінних паперів.
      ► Паїв у майні юридичних осіб.
      ► Майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності.
      ► Фінансових інструментів.

      Для інших майнових прав – податок у 10%.

      Важливо: Знижена ставка податку у 2,5% пропонується для активів, за допомогою яких купували ОВДП (облігації внутрішньої державної позики). Тобто – для тих, хто допомагав державі залучити додаткові гроші до бюджету.

      Як забезпечити собі знижену ставку оподаткування?

      З 1 січня до 31 березня 2020 року треба буде подати спеціальну декларацію. Далі протягом 90 днів після 31 березня відповідні держоргани здійснять експертну оцінку залдекларованих активів і визначать відсоток та суму оподаткування.

      Важливо, що доходи на суму в 100 тисяч гривень вважатимуться підтвердженими автоматично – їх не вимагатимуть окремо декларувати та платити за ними податки, а також не будуть перевіряти джерела їх отримання.

      Власне, джерела доходів у декларації взагалі вказувати не треба буде.

      Автором законопроєкту є голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, депутат із фракції "Слуга народу". Він переконаний, що реалізація документу сприятиме зменшенню грошей у тіні та відтоку їх за кордон.

      Детально про те, що таке податкова амністія та які ризики приховує – у відео 24 каналу:

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Верховна Рада Законодавство Слуга народу Гроші Податковий кодекс Податки
      Джерело: 24 канал
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