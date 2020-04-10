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      Легальны ли увольнения и сокращения во время карантина: объяснение эксперта

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      Малый и средний бизнес в Украине страдает из-за введения карантина. Кабмин и НБУ анонсировали 2 новые программы кредитной поддержки бизнеса. О сокращении зарплат, увольнениях и программе поддержки от государства – в эфире программы "Утро на 24" говорил глава Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Руслан Соболь.

      По его словам, примерно 20% людей в Украине увольняют. Еще 50-80% работникам, в зависимости от отрасли, сокращают зарплату.

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      Как сообщил эксперт, сейчас есть мало людей, которые готовы получать помощь от государства. Время на подготовку большого количества документов и подачу их в фонды работники скорее потратят на генерирование стоимости товаров и услуг предприятия. Глава ассоциации убежден, что тогда можно будет компенсировать сотруднику разницу в зарплате.

      Он добавил, что увольнение – это всегда договоренность сторон, отношения работодателя со своим коллективом.

      Если атмосфера в коллективе здоровая, то сотрудники чувствуют и понимают ситуацию с увольнениями и сокращениями. Особенно это касается кинотеатров, HoReCa (отели, рестораны, кафе – 24 канал). Все они сейчас в неоплачиваемых отпусках,
      – отметил Соболь.

      Эксперт считает, что когда закончится карантин, нужно будет выбираться из сложной ситуации, а без людей – это сделать невозможно.


      Руслан Соболь / Фото с фейсбук-страницы Руслана Соболя

      "Уволить можно. У нас несовершенное законодательство. Но самый большой актив в бизнесе – это люди, и все это понимают. Поэтому просто взять и выбросить на улицу – последнее, что может быть, и когда ситуация безвыходная," – сказал Соболь.

      Если все же вы считаете, что вас незаконно лишили зарплаты, можно привлекать адвокатов, подавать в суд. Предприниматель советует договариваться.

      Сейчас не время ссориться и бежать в суд. Рынок безработицы вырастет, и найти работу будет нелегко, поэтому нужно идти на условия сокращения и оставаться при работе, получать деньги, хоть и в меньшем объеме, и наблюдать как формируется рынок труда,
      – убежден Соболь.

      К тому же, трудовые мигранты тоже не смогут вернуться на свои привычные места и конкурировать на украинском рынке труда.


      Какие финансовые облегчения действуют на время карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Работа Налоги Карантин в Украине 2020 Бизнес НАБУ
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