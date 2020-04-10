Легальны ли увольнения и сокращения во время карантина: объяснение эксперта
Малый и средний бизнес в Украине страдает из-за введения карантина. Кабмин и НБУ анонсировали 2 новые программы кредитной поддержки бизнеса. О сокращении зарплат, увольнениях и программе поддержки от государства – в эфире программы "Утро на 24" говорил глава Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Руслан Соболь.
По его словам, примерно 20% людей в Украине увольняют. Еще 50-80% работникам, в зависимости от отрасли, сокращают зарплату.
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Как сообщил эксперт, сейчас есть мало людей, которые готовы получать помощь от государства. Время на подготовку большого количества документов и подачу их в фонды работники скорее потратят на генерирование стоимости товаров и услуг предприятия. Глава ассоциации убежден, что тогда можно будет компенсировать сотруднику разницу в зарплате.
Он добавил, что увольнение – это всегда договоренность сторон, отношения работодателя со своим коллективом.
Если атмосфера в коллективе здоровая, то сотрудники чувствуют и понимают ситуацию с увольнениями и сокращениями. Особенно это касается кинотеатров, HoReCa (отели, рестораны, кафе – 24 канал). Все они сейчас в неоплачиваемых отпусках,
– отметил Соболь.
Эксперт считает, что когда закончится карантин, нужно будет выбираться из сложной ситуации, а без людей – это сделать невозможно.
Руслан Соболь / Фото с фейсбук-страницы Руслана Соболя
"Уволить можно. У нас несовершенное законодательство. Но самый большой актив в бизнесе – это люди, и все это понимают. Поэтому просто взять и выбросить на улицу – последнее, что может быть, и когда ситуация безвыходная," – сказал Соболь.
Если все же вы считаете, что вас незаконно лишили зарплаты, можно привлекать адвокатов, подавать в суд. Предприниматель советует договариваться.
Сейчас не время ссориться и бежать в суд. Рынок безработицы вырастет, и найти работу будет нелегко, поэтому нужно идти на условия сокращения и оставаться при работе, получать деньги, хоть и в меньшем объеме, и наблюдать как формируется рынок труда,
– убежден Соболь.
К тому же, трудовые мигранты тоже не смогут вернуться на свои привычные места и конкурировать на украинском рынке труда.
Какие финансовые облегчения действуют на время карантина / Инфографика 24 канала
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