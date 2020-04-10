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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Чи легальні звільнення та скорочення під час карантину: пояснення експерта

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      Малий та середній бізнес в Україні страждає через впровадження карантину. Кабмін і НБУ анонсували 2 нові програми кредитної підтримки бізнесу. Про скорочення зарплат, звільнення та програму підтримки від держави – у ефірі програми "Ранок на 24" говорив голова Асоціації підприємств малого та середнього бізнесу Руслан Соболь.

      За його словами, приблизно 20% людей в Україні звільняють. Ще 50-80% працівникам, залежно від галузі, скорочують зарплату.

      До теми Зеленський анонсував програми для підтримки малого та середнього бізнесу

      Як повідомив експерт, зараз є мало людей, які готові отримувати допомогу від держави. Час на підготовку великої кількості документів і подання їх у фонди працівники радше витратять на генерування вартості товарів та послуг підприємства. Голова асоціації переконаний, що тоді також можна буде компенсувати співробітнику різницю в зарплаті.

      Він додав, що звільнення – це завжди домовленість сторін, стосунки роботодавця зі своїм колективом.

      Якщо атмосфера в колективі здорова, то співробітники відчувають і розуміють ситуацію зі звільненнями та скороченнями. Особливо це стосується кінотеатрів, HoReCa (готелі, ресторани, кафе – 24 канал). Усі вони зараз в неоплачуваних відпустках,
      – зазначив Соболь.

      Експерт вважає, що коли закінчиться карантин, потрібно буде вибиратися зі складної ситуації, а без людей – це зробити неможливо.


      Руслан Соболь / Фото з фейсбук-сторінки Руслана Соболя

      "Звільнити можна. У нас недосконале законодавство. Але найбільший актив в бізнесі – це люди і всі це розуміють. Тому просто взяти і викинути на вулицю – останнє, що може бути і коли ситуація безвихідна," – сказав Соболь.

      Якщо все ж ви вважаєте, що вас незаконно позбавили зарплати, можна залучати адвокатів, подавати в суд. Підприємець радить домовлятись.

      Зараз не час сваритись і бігти в суд. Ринок безробіття виросте і знайти роботу буде нелегко, тому потрібно йти на умови скорочення і залишатись при роботі, отримувати гроші, хоч і в меншому обсязі і спостерігати як формується ринок праці,
      – переконаний Соболь.

      До того ж, трудові міграти теж не зможуть повернутись на свої звичні місця і конкуруватимуть на українському ринку праці. 


      Які фінансові полегшення діють на час карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Робота Бізнес НАБУ Карантин в Україні 2020 Податки
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