Беленюк победил в финале греко-римской борьбы в весовой категории до 87 кг. Таким образом Украина получила первую золотую медаль.

Важно Это был очень долгий и тяжелый путь, – Беленюк не смог сдержать слез после взятия "золота"

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Президент Владимир Зеленский отметил уверенную победу Беленюка.

Спасибо, друг, за то, что доказываешь: можно быть успешным и в спорте, и в политике!

– подчеркнул Зеленский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак также поздравил спортсмена. Политик отметил и поддержку украинцев, отметив, что Беленюка поддерживали сорок миллионов болельщиков.

К поздравлениям присоединился спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он назвал победу Беленюка важной и фантастической.

"Так держать!" – подчеркнул политик.

Президент Украинской ассоциации по футболу Андрей Павелко обратил внимание на блестящее выступление Беленюка. Павелко назвал это лучшим подарком для олимпийского сообщества нашего государства и всей спортивной Украины!

Городской голова Киева Виталий Кличко поблагодарил борца за победу. Он поделился, что как никто, понимает эмоции, гордость, цену и вкус победы под украинским флагом.

Мэр Львова Андрей Садовый тоже присоединился к поздравлениям.

"Первое золото! Жан Беленюк! Львов поздравляет чемпиона!" – написал Садовый.

Певец и бывший Нардеп Святослав Вакарчук отметил всех спортсменов, которые завоевали медали в Токио 4 августа. В частности, и Беленюка.

Олимпийский день Украины! Золото, серебро, бронза (и не одна!) Поздравляю наших олимпийцев и всех нас,

– подчеркнул Вакарчук.

Кстати, об обилии побед 4 августа отметили в Верховной Раде.

Радуемся так же сильно, как хорошо танцует гопак народный депутат Украины и первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта Жан Беленюк,

– подчеркнули в парламенте.

Поздравления звучали и от бывшего пленника Кремля Олега Сенцова, а также от общественной деятельницы Ярославы Гресь, которая поблагодарила за блестящую победу.

Нардеп Роман Грищук назвал борца легендой. Перед соревнованиями однопартиец Беленюка писал, что "держит кулачки" за него.

Батя в здании, так сказать. Жан Беленюк тупо красавчик,

– отметил юрист Богодар Ковалев.

Вооруженные Силы Украины также поздравляли чемпиона – старшего лейтенанта Беленюка с завоеванием медали. А в Федерации Греко-римской борьбы подчеркнули, что испытывают неописуемое счастье и гордость за спортсмена.

В Министерстве финансов добавили, что "Украина гордится" Беленюком.

Украинцы в сети даже назвали Беленюка "золотом". Также шутят, что "впервые в истории Украины народный депутат взял золото и это не взятка".