Беленюк переміг у фіналі греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кг. Таким чином Україна отримала першу золоту медаль.

Важливо Це був дуже довгий і тяжкий шлях, – Беленюк не зміг стримати сліз після взяття "золота"

Реакція соцмереж

Президент Володимир Зеленський відзначив впевнену перемогу Беленюка.

Дякую, друже, за те, що доводиш: можна бути успішним і в спорті, і в політиці!

– наголосив Зеленський.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак також привітав спортсмена. Політик відзначив і підтримку українців, зауваживши, що Беленюка підтримували сорок мільйонів вболівальників.

До привітань долучився спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Він назвав перемогу Беленюка важливою та фантастичною.

"Так тримати!" – наголосив політик.

Президент Української асоціації з футболу Андрій Павелко звернув увагу на блискучий виступ Беленюка. Павелко назвав це найкращим подарунком для олімпійської спільноти нашої держави і всієї спортивної України!

Міський голова Києва Віталій Кличко подякував борцю за перемогу. Він поділився, що як ніхто, розуміє емоції, гордість, ціну і смак перемоги під українським прапором.

Мер Львова Андрій Садовий теж приєднався до привітань.

"Перше золото! Жан Беленюк! Львів вітає чемпіона!" – написав Садовий.

Співак та колишній Нардеп Святослав Вакарчук відзначив усіх спортсменів, які вибороли медалі у Токіо 4 серпня. Зокрема, й Беленюка.

Олімпійський день України! Золото, срібло, бронза (і не одна!) Вітаю наших олімпійців та усіх нас,

– наголосив Вакарчук.

До речі, про рясне на перемоги 4 серпня зауважили у Верховній Раді.

Радіємо так само сильно, як гарно танцює гопак народний депутат України та Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту Жан Беленюк,

– наголосили у парламенті.

Привітання лунали і від колишнього бранця Кремля Олега Сенцова, а також від громадської діячки Ярослави Гресь, яка подякувала за блискучу перемогу.

Нардеп Роман Грищук назвав борця легендою. Перед змаганнями однопартієць Беленюка писав, що "тримає кулачки" за нього.

Батя в зданії, так би мовити. Жан Беленюк тупо красавчик,

– зазначив юрист Богодар Ковалів.

Збройні Сили України також вітали чемпіона – старшого лейтенанта Беленюка із завоюванням медалі. А у Федерації Греко-римської боротьби наголосили, що відчувають невимовне щастя та гордість за спортсмена.

У Міністерстві фінансів додали, що "Україна пишається" Беленюком.

Українці в мережі навіть назвали Беленюка "золотом". Також жартують, що "вперше в історії України народний депутат узяв золото і це не хабар".