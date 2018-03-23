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Легендарный батальон сообщил о тяжелой утрате

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22 марта вечером остановилось сердце военнослужащего Мирона Климьюка
22 марта вечером остановилось сердце военнослужащего Мирона Климьюка / Соцсети

В батальоне оперативного назначения имени Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого известили об очередной потере.

Соответствующее сообщение появилось на его странице в Facebook.

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"22 марта вечером остановилось сердце военнослужащего батальона оперативного назначения имени Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого солдата Климьюка Мирона Ярославовича. Управление и личный состав батальона выражают искренние соболезнования маме, дочерям, родным и близким Мирона по поводу тяжелой утраты", – говорится в сообщении.

Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Потери
Источник: 24 Канал
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