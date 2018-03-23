Легендарный батальон сообщил о тяжелой утрате
В батальоне оперативного назначения имени Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого известили об очередной потере.
Соответствующее сообщение появилось на его странице в Facebook.
Читайте также: Неизвестные разбили памятник погибшим бойцам батальона Кульчицкого
"22 марта вечером остановилось сердце военнослужащего батальона оперативного назначения имени Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого солдата Климьюка Мирона Ярославовича. Управление и личный состав батальона выражают искренние соболезнования маме, дочерям, родным и близким Мирона по поводу тяжелой утраты", – говорится в сообщении.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии