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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Легендарний батальйон сповістив про важку втрату

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22 березня увечері зупинилось серце військовослужбовця Мирона Клим'юка
22 березня увечері зупинилось серце військовослужбовця Мирона Клим'юка / Соцмережі

У батальйоні оперативного призначення імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького сповістили про чергову втрату.

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

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"22 березня увечері зупинилось серце військовослужбовця батальйону оперативного призначення імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького солдата Клим'юка Мирона Ярославовича. Управління та особовий склад батальйону висловлюють щирі співчуття мамі, донькам, рідним та близьким Мирона з приводу важкої втрати", – мовиться у повідомленні.

Теги: Новини України Збройні Сили України Втрати
Джерело: 24 Канал
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