Легендарний батальйон сповістив про важку втрату
У батальйоні оперативного призначення імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького сповістили про чергову втрату.
Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.
Читайте також: Невідомі розтрощили пам'ятник загиблим бійцям батальйону Кульчицького
"22 березня увечері зупинилось серце військовослужбовця батальйону оперативного призначення імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького солдата Клим'юка Мирона Ярославовича. Управління та особовий склад батальйону висловлюють щирі співчуття мамі, донькам, рідним та близьким Мирона з приводу важкої втрати", – мовиться у повідомленні.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі