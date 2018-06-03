Легендарный гоночный автомобиль Ferrari продали за рекордную сумму

70 миллионов долларов отдал американский бизнесмен за гоночный автомобиль Ferrari GTO 1963 года выпуска. Такая цена считается самой высокой, которую когда-либо платили за автомобиль.

Об этом сообщает американский телеканал CNBC.

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Как сообщает телеканал, автомобиль приобрел у германского коллекционера американский бизнесмен Дэвид Макнил, основатель компании WeatherTech, что производит коврики для салона автомобиля.

По данным экспертов, ранее самая высокая цена на машину составила 52 миллиона долларов, которую заплатили за еще один 1963-й Ferrari GTO в 2013 году.

Ferrari GTO 1963 года

Этот автомобиль выиграл в 1964 году знаменитую гонку "Тур де Франс" и пришел четвертым в Ле-Ман. Несмотря на такие заслуги, он абсолютно целый и никогда не попадал в аварии.