Легендарний гоночний автомобіль Ferrari продали за рекордну суму

70 мільйонів доларів віддав американський бізнесмен за гоночний автомобіль Ferrari GTO 1963 року випуску. Така ціна вважається найвищою, яку коли-небудь платили за автомобіль.

Про це повідомляє американський телеканал CNBC.

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Як повідомляє телеканал, автомобіль придбав у німецького колекціонера американський бізнесмен Девід МакНіл, засновник компанії WeatherTech, що виробляє килимки для салону автомобіля.

За даними експертів, раніше найвища ціна на машину становила 52 мільйони доларів, яку заплатили за ще один 1963-й Ferrari GTO у 2013 році.

Ferrari GTO 1963 рокуЦей автомобіль виграв 1964 року знамениту гонку "Тур де Франс" і прийшов четвертим у Ле-Ман. Незважаючи на такі заслуги, він абсолютно цілий і ніколи не потрапляв в аварії.