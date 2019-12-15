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      Легендарный столетний журнал "Перец" объявил о закрытии печатной версии: причина

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      Журнал "Перец"

      Журнал "Перец. Веселая республика" сообщил о закрытии печатной версии почти столетнего издания. Выход последнего выпуска сатирически-юмористического журнала "Перец. Веселая республика" в печатной версии запланирован на декабрь 2019 года.

      Об этом сообщил главный редактор Юрий Ищенко в обращении к читателям.

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      По его словам, последние годы своего "очередного возрождения" журнал держался только за счет подписных средств. Попытки распространять журнал в розницу не дали результатов. Все потому, что бесследно исчезают отделения связи, непрерывно растут тарифы на доставку периодики.

      В то же время, главный редактор журнала заверил, что издание продолжит выходить в свет в электронной версии.

      В издании уточнили, что смогут восстановить бумажную версию, если журнал "оправдает себя". Стоить один экземпляр будет около 100 гривен.

      Что касается творческого коллектива, то мы и дальше будем радовать вас острыми публикациями, интересными карикатурами и веселыми рисунками. До встречи в Новом году!,
      – заверил главный редактор.

      Отметим, что в 2019 году объявил о закрытии 90-летний детский журнал "Барвинок".

      Что известно о журнале "Перец"Украинский сатирико-юмористический иллюстрированный журнал "Перец" основан в 1922 году в Харькове. Выход журнала трижды останавливался. Пик популярности пришелся на 1970-1980 годы. С января 2014 года журнал перестал выходить.

      Последнюю попытку возобновить выпуск журнала редакция осуществила в 2017 году. Журнал под названием "Перец. Веселая республика" просуществовал еще три года.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Интернет Журналисты СМИ
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