Легендарный столетний журнал "Перец" объявил о закрытии печатной версии: причина

Журнал "Перец. Веселая республика" сообщил о закрытии печатной версии почти столетнего издания. Выход последнего выпуска сатирически-юмористического журнала "Перец. Веселая республика" в печатной версии запланирован на декабрь 2019 года.

Об этом сообщил главный редактор Юрий Ищенко в обращении к читателям.

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По его словам, последние годы своего "очередного возрождения" журнал держался только за счет подписных средств. Попытки распространять журнал в розницу не дали результатов. Все потому, что бесследно исчезают отделения связи, непрерывно растут тарифы на доставку периодики.

В то же время, главный редактор журнала заверил, что издание продолжит выходить в свет в электронной версии.

В издании уточнили, что смогут восстановить бумажную версию, если журнал "оправдает себя". Стоить один экземпляр будет около 100 гривен.

Что касается творческого коллектива, то мы и дальше будем радовать вас острыми публикациями, интересными карикатурами и веселыми рисунками. До встречи в Новом году!,

– заверил главный редактор.

Отметим, что в 2019 году объявил о закрытии 90-летний детский журнал "Барвинок".

Что известно о журнале "Перец"Украинский сатирико-юмористический иллюстрированный журнал "Перец" основан в 1922 году в Харькове. Выход журнала трижды останавливался. Пик популярности пришелся на 1970-1980 годы. С января 2014 года журнал перестал выходить.



Последнюю попытку возобновить выпуск журнала редакция осуществила в 2017 году. Журнал под названием "Перец. Веселая республика" просуществовал еще три года.