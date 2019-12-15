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      Легендарний столітній журнал "Перець" оголосив про закриття друкованої версії: причина

      1063 Читать новость на русском
      Журнал "Перець" / facebook.com/PerecRepublic

      Журнал "Перець. Весела республіка" повідомив про закриття друкованої версії майже столітнього видання. Вихід останнього випуску сатирично-гумористичного журналу у друкованій версії запланований на грудень 2019 року.

      Про це повідомив головний редактор Юрій Іщенко у зверненні до читачів.

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      За його словами, останні роки свого "чергового відродження" часопис тримався лише за рахунок передплатних коштів. Спроби поширювати журнал уроздріб не дали результатів. Все через те, що безслідно зникають відділення звязку, безупинно зростають тарифи на доставку періодики.

      Водночас, головний редактор журналу запевнив, що видання продовжить виходити у світ в електронній версії.

      Три останні роки свого "чергового відродження" перець тримався тільки за передплатні кошти, спроби поширювати журнал уроздріб не дали результатів. У виданні уточнили, що зможуть відновити паперову версію, якщо журнал "виправдає себе". Коштувати один примірник буде близько 100 гривень.

      Що стосується творчого колективу, то ми й далі будемо радувати вас гострими публікаціями, чутливими карикатурами й веселими малюнками. До зустрічі в Новому році!,
      — запевнив головний редактор.

      Відзначимо, що у 2019 році оголосив про закриття 90-літній дитячий журнал "Барвінок".

      Що відомо про журнал "Перець"Український сатирично-гумористичний ілюстрований часопис "Перець" заснований у 1922 році у Харкові. Вихід журналу тричі зупинявся. Пік популярності припав на 1970-1980 роки. З січня 2014 журнал перестав виходити.

      Останню спробу відновити випуск журналу редакція здійснила у 2017 році. Журнал під назвою "Перець. Весела республіка" проіснував ще три роки.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України ЗМІ Журналісти Інтернет
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