Об этом рассказал предприниматель и волонтер Юрий Голик, являющийся одним из инициаторов изготовления отечественных беспилотных аппаратов для военных, информирует 24 Канал.

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Оба БПЛА выполнены из бальсового дерева и лавсановой пленки. Автором разработки является украинский инженер с многолетним опытом в области разработки беспилотных летательных аппаратов.



Корректирующий разведчик сможет находиться в воздухе 4 – 5 часов / Фото Юрий Голик

По словам Юрия Голика, малый БПЛА очень легок и уже сделан на 90%. В скором времени он будет проходить испытания в боевых условиях. Разведчик имеет дальность полета более 25 км в одну сторону и может обходить средства радиоэлектронной борьбы.

Мы решили, что этот маленький самолет так и останется исполненным из дерева и пленки. Его полупрозрачные крылья трудно разглядеть в небе даже на низких высотах. Двигатель работает довольно тихо, порой почти не слышно,

– говорит волонтер.

Особенностью украинских беспилотных самолетов есть возможность отключения двигателя в процессе полета. Благодаря этому они могут совсем бесшумно планировать над объектами без утраты высоты. Кроме того, в БПЛА уже применяется электроника и программное обеспечение украинских разработчиков.

Технические характеристики будут зафиксированы после доработки / Фото Юрий Голик

Большой беспилотник сегодня еще в разработке. Из чего будет окончательно исполнен его корпус, команда пока не озвучивает. Однако уверяет, что для своих размеров он будет достаточно лёгким. Корректирующий разведчик сможет находиться в воздухе 4 – 5 часов и преодолевать расстояние более 50 километров в одну сторону. Окончательные технические характеристики будут зафиксированы после доработки, пишет Голик.



БПЛА выполнены из бальсового дерева и лавсановой пленки / Фото Юрий Голик

"Наша задача сделать эффективные для выполнения задач, максимально простые в работе и обслуживании, быстрые в производстве и минимальные по себестоимости беспилотники. И пока вся группа разработчиков результатами удовлетворена", – прокомментировал тест БПЛА Юрий.