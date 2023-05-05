Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил предприниматель и волонтер Юрий Голик.
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Вместе со спортсменом Сергеем Стаховским они передали два БПЛА Mavic-3 бойцам 25-й отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригады.
С ними на Донбассе украинским десантникам удобнее насыпать российским оккупантам,
– прокомментировал Юрий Голик.
Еще два дрона аналогичной модели волонтеры направили к пограничникам из бригады "Стальная граница". По словам Голыка, в настоящее время военные этого подразделения усиленно готовятся к контрнаступлению.