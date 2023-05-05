Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив підприємець і волонтер Юрій Голик.

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Разом із спортсменом Сергієм Стаховським вони передали два БПЛА Mavic-3 бійцям 25-ї окремої Січеславської повітряно-десантної бригади.

З ними на Донбасі українським десантникам зручніше насипати російським окупантам,

– прокоментував Юрій Голик.

Ще два дрони аналогічної моделі волонтери направили до прикордонників з бригади "Сталевий кордон". За словами Голика, наразі військові цього підрозділу посилено готуються до контрнаступу.

Нагадаємо, раніше Юрій Голик разом з військовослужбовцем Олександром Карпюком розповіли, як зробити з волонтерства систему корисну для армії.