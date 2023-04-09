Майстрині шиють однострій для військових. Крім того, вони виконують дуже важливу функцію – шиють адаптивний одяг для поранених, які перебувають на реабілітації. Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

Зверніть увагу Батько загинув на війні: 7-річна дівчинка зібрала гроші на 4 авто, дрони і Starlink для ЗСУ

"Вони назвали його "кіберодяг". Усе це на наліпках й застібках, щоб самому пораненому було зручно вдягатися, і медикам було простіше на час лікування", – зауважила кореспондентка.

Як "Швейна рота" створює "кіберодяг": дивіться відео

Історія харків'янки, яка працює у пам'ять про чоловіка

Кореспондентка розповіла історію Ольги Липак – харків'янки, яка шиє спеціалізований одяг із жовтня. На її рахунку сотні речей, переданих в шпиталь або просто на руки знайомим.

Жінка робить це не лише для поранених військових, а ще й у пам'ять про свого чоловіка Ігоря. Він добровольцем пішов до військкомату у перший день повномасштабного вторгнення, вступив у лави Нацгвардії. На жаль, у січні його не стало.

Для Ольги це не просто волонтерство. Це її особистий порятунок. Вона дійсно дуже багато шиє, щоб хоч трішки відволіктися,

– зазначила Анна Черненко.

"Швейну роту" можна знайти у фейсбук чи інстаграм. Навіть якщо ви не вмієте шити, можна допомогти тканиною або грошима. Одяг потрапить до тих, хто цього найбільше потребує.

За словами Черненко, це дійсно терапія для кожного, хто долучається. Майстрині намагаються створювати не просто зручний одяг, а й такий, який емоційно підтримує. Однією з таких речей є, наприклад, сорочка з ведмедиками.

Дівчата отримують шалену кількість позитивних відгуків. Разом із цими речами волонтери передають гарний настрій нашим пораненим хлопцям та дівчатам із ЗСУ.

"Українська команда" відправила на фронт другу партію дронів