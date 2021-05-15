Как легко похудеть и что такое shortcuts
Как сделать так, чтобы худеть было просто? Наверняка вы слышали понятие "нейронные связи".
Источник:Инстаграм Екатерины Медушкиной
Так работает наш головной мозг: там, где связи не налажены, нам все дается с трудом. И наоборот: там, где связи устойчивые, все просто и получается легко.
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Повторяя действия раз за разом или изучая новый материал, мы выстраиваем новые нейронные цепочки.
С каждым повторением сигнал по ним проходит все быстрее и быстрее, доводя в итоге наше действие до автоматизма. Оно может совершаться уже без включения нашего внимания. На бессознательном уровне.
Такие нейронные дорожки называются SHORTCUTS – "короткий путь", или "короткий срез". И они сильно упрощают нашу жизнь, позволяя делать большинство вещей на автомате.
Примеры наработанных shortcuts:
- умение ходить, есть, читать, совершать повседневные действия;
- вождение велосипеда или автомобиля;
- катание на роликах, умение плавать;
- игра на музыкальных инструментах;
- быстрая печать на клавиатуре компьютера и т.д.
Регулярное повторение делает эти действия все более легкими с каждым разом.
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Таким образом, каждый день питаясь по меню, вы начинаете привыкать и понимать: что можно есть на завтрак и сколько, что и сколько на обед и т.д.
У вас закладывается физиологическая потребность в еде через определенные промежутки времени. И это уже не требует от вас каких-то усилий.
И такая же физиологическая потребность и мышечная память у вас закладывается для упражнений и тренировок.
Это становится бессознательной привычкой.
Уже через неделю вы перестаете задумываться. И привычка здорового питания останется с вами навсегда. А питание – это желаемый вес.
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