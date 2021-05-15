Як зробити так, щоб худнути було просто? Напевно ви чули поняття "нейронні зв'язки". Далі читайте російською.

Так работает наш головной мозг: там, где связи не налажены, нам все дается с трудом. И наоборот: там, где связи устойчивые, все просто и получается легко.

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Повторяя действия раз за разом или изучая новый материал, мы выстраиваем новые нейронные цепочки.

С каждым повторением сигнал по ним проходит все быстрее и быстрее, доводя в итоге наше действие до автоматизма. Оно может совершаться уже без включения нашего внимания. На бессознательном уровне.

Такие нейронные дорожки называются SHORTCUTS – "короткий путь", или "короткий срез". И они сильно упрощают нашу жизнь, позволяя делать большинство вещей на автомате.

Примеры наработанных shortcuts:

умение ходить, есть, читать, совершать повседневные действия;

вождение велосипеда или автомобиля;

катание на роликах, умение плавать;

игра на музыкальных инструментах;

быстрая печать на клавиатуре компьютера и т.д.

Ем – запоминаю. Тренируюсь – создаю мышечную память.

Регулярное повторение делает эти действия все более легкими с каждым разом.

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Таким образом, каждый день питаясь по меню, вы начинаете привыкать и понимать: что можно есть на завтрак и сколько, что и сколько на обед и т.д.

У вас закладывается физиологическая потребность в еде через определенные промежутки времени. И это уже не требует от вас каких-то усилий.

И такая же физиологическая потребность и мышечная память у вас закладывается для упражнений и тренировок.

Это становится бессознательной привычкой.

Уже через неделю вы перестаете задумываться. И привычка здорового питания останется с вами навсегда. А питание – это желаемый вес.