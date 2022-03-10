Он рассказал о помощи украинского бизнеса, международных организаций и государств. Благодаря им удалось обеспечить поставку лекарств, автомобилей скорой помощи и гуманитарных грузов.

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Ермак рассказал о работе гуманитарного штаба

Ресурс "Співдія" совместно с monobank проработали более 600 обращений украинцев. Созданы региональные хабы в Закарпатье, Львове, Ивано-Франковске и Харькове. 40 тысяч коробок лекарства передали в медучреждения Киева от анонимной компании.

К помощи присоединились две крупные международные организации – "Каритас" и SURGe при поддержке правительства Канады. В частности, "Каритас" при поддержке посольства Грузии уже отгрузила первую помощь в Одессу, Запорожье, Днепр, Киев.

Минздрав направил более 450 тонн медикаментов на склады. Медицинскую помощь оказали Польша, Латвия, Литва, Великобритания, Израиль, Дания, ВОЗ, ЮНИСЕФ, "Врачи без границ".

Поступает помощь от бизнеса – Teva, Bayer, Novo Nordisk, Pfizer, Nestle, Medtronic, Sanofi, Eric, "Биофарма", Stada, "Фармак", Galexis, Фонд Ахметова, клиника Ernst von Bergmann. А Дания даже предоставила 19 автомобилей скорой помощи.

Потребности в лекарствах для наших военных оперативно обеспечиваются со всех складов Минздрава,

– отдельно подчеркнул Ермак.

Работают и программы психологической помощи – "Расскажи мне" через телеграм, сайт и чат (550 психологов); ежедневно выходят инструкции с советами; специалисты создали иллюстрированную сказку для детей о войне, где добро побеждает зло.

По состоянию на 9 марта на гуманитарный счет Национального банка Украины поступило 81,2 миллиона гривен, 905,9 тысячи евро, 604,1 тысячи долларов, 6,8 тысячи фунтов стерлингов.

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