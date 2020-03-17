Лекарство против коронавируса в Украине: что известно о фейковой рекламе

О рекламе лекарств против коронавируса на "1+1", масках и тестировании на коронавирус программе "После всего" с Дмитрием Гнапом рассказали общественный активист и соучредитель фонда "Пациенты Украины" Дмитрий Шерембей и предприниматель Алексей Давыденко.

О лекарствах против коронавируса

Общественный активист и соучредитель фонда "Пациенты Украины" Дмитрий Шерембей: Это не лекарство от коронавируса, а прямая ложь. СБУ или МВД должны сразу брать и расследовать это дело.

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Существует Всемирная организация здравоохранения, которая тратит сегодня сотни миллионов долларов, а также вместе с ней весь мир пытается найти первую молекулу, которая бы помогла людям выздоравливать. Лекарств от коронавируса не существует.

И тут оказывается, что мы живем в стране, где по телевидению рекламируют: "на самом деле давно все есть, пойдите купите упаковку, хотя она немного дорогая, но есть".

Во-первых, как редакция канала это пропустила. Я не понимаю, как они там читали. Второе, силовые структуры, которые сегодня находятся в "красной линии" контроля этой проблемы, но никто этого не заметил.



Фейковая информация в рекламе / Скриншот с видео

Именно против этой компании нужно возбудить уголовное дело. И канал должен извиниться и запустить какую-то антирекламу, что на самом деле сейчас нет никаких лекарств.

Когда появятся лекарства и мир их примет, только тогда все будут иметь право говорить, что такие лекарства можно принимать.

О системе тестирования на коронавирус

Совсем скоро в каждом регионе Украины появятся тест-системы на коронавирус в значительно большем количестве. Однако общественный активист и соучредитель фонда "Пациенты Украины" Дмитрий Шерембей в эфире 24 канала в программе "После всего" заявил, что очень важно, чтобы государство не допустило глобальной ошибки – не запугало людей.

По его словам, попытки МВД и силовых структур применить карательные меры к тем людям, в которых может быть коронавирус, могут нести опасность.



Где в Украине можно пройти тест на коронавирус / Инфографика 24 канала

"Общество ни в коем случае не должно скрывать тот факт, что у человека есть симптомы вируса. Они должны понимать, что система здравоохранения – это то место, где они зайдут, получат необходимую помощь и госпитализацию. В цивилизованном государстве это так должно происходить", – добавил Шерембей.

Также он отметил, что несмотря на попытки государства спасти людей, смена руководителей Министерства здравоохранения приводит к тому, что вообще ничего не работает.

О строгом карантине в Украине

В Украине власти принимают чрезвычайные меры, чтобы остановить распространение коронавируса – закрываются развлекательные заведения, вводятся существенные ограничения на транспортные перевозки, закрываются границы и тому подобное.

Власти вводят более жесткие меры карантина, потому что, вероятно, не известна истинная статистика распространения коронавируса в Украине. Об этом рассказал общественный активист Дмитрий Шерембей в эфире программы "После всего" на 24 канале.

Здесь такая тактика – когда ты понимаешь, что столкновение неизбежно, надо дойти до того, чтобы никто не умер в конечном результате. Поэтому мы предполагаем, что эпидемия гораздо большая, чем показывает статистика,

– сказал Шерембей.

По его словам, для того, чтобы система здравоохранения была готова, надо было в сентябре 2019 года очень активно и настойчиво продолжать медицинскую реформу и внедрять систему цифрового документооборота.

Какие ограничения хочет ввести Зеленский:

Запретить принимать посетителей учреждениям культуры, ТРЦ, спортивным учреждениям, ресторанам, кафе, кинотеатрам и другим заведениям питания, развлечений и услуг. Однако украинцы смогут заказать доставку еды из ресторанов и кафе.

Запретить железнодорожные, авиа-, автобусные междугородние пассажирские перевозки, а также работу метрополитенов. Перевозки пассажиров в городах могут осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутных такси и такси, и до 20 человек в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая.

Провести переговоры с МВФ о предоставлении финансовой поддержки Украине для преодоления последствий коронавируса.

От Нацбанка, Минфина, государственных и частных банков ожидается создание программы кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, концепция налоговых изменений.

Граждане, получающие пенсию, меньше чем 5 тысяч гривен, должны получить доплату в размере 1000 гривен.

В областях, где были подтверждены случаи коронавируса (Черновицкая и Житомирская), ввести режим чрезвычайной ситуации.

Временно запретить плановые мероприятия и операции в больницах, осуществить частичную переквалификацию заведений медицинской помощи.

Разработать механизм доставки лекарств работниками Укрпочты пожилым людям.

Запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая обряды и церемонии. Лидеры церквей должны отнестись к этому с пониманием.

Ограничить экспорт продуктов питания.

Министерствам, председателям ОГА, местной власти обеспечить бесперебойную работу продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек, АЗС, банков, страховых компаний, а также всех предприятий критической инфраструктуры и грузового транспорта.

О защитных масках

После того, как в Украине зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом, украинцы начали массово покупать маски и антисептики. Несмотря на это, предприниматель и блогер Алексей Давыденко заявил, что почти все маски, которые остались в аптеках, не выполняют своей функции – не защищают от вирусов.

По словам Давыденко, все потому, что почти не осталось сырья для изготовления качественных масок. Он рассказал, что резинок и металлических фиксаторов, которые держат маску на лице – в стране и за рубежом нет. Также отсутствует главный элемент в медицинской маске.

В трехслойных масках должен быть главный защитный элемент, который выполняет роль фильтра и на 95% защищает от вирусов, которые есть в социуме. Однако сегодня этого сырья в Украине никто не производит, за рубежом оно закончилось,

– пояснил Алексей Давыденко.

"Поэтому можно констатировать – 99% масок, которые сегодня есть в сетях продажи, не выполняют своей функции. Это только ажиотаж, психоз и попытка спекулянтов на этом заработать", – добавил Давыденко.

Предприниматель подчеркнул, что речь идет именно об обычных масках, а не респираторах. По его словам, зарабатывать на масках начали не только в Украине, но и других странах, где зафиксирован коронавирус.



Как правильно использовать маску / Инфографика 24 канала

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