Ліки проти коронавірусу в Україні: що відомо про фейкову рекламу

Про рекламу ліків проти коронавірусу на "1+1", маски та тестування на коронавірус – у програмі "Після всього" з Дмитром Гнапом розповіли громадський активіст та співзасновник фонду "Пацієнти України" Дмитро Шерембей та підприємець Олексій Давиденко.

Про ліки проти коронавірусу

Громадський активіст та співзасновник фонду "Пацієнти України" Дмитро Шерембей: Це не ліки від коронавірусу, а пряма брехня. СБУ або ж МВД мають відразу брати й розслідувати цю справу.

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Існує Всесвітня організація охорони здоров’я, яка витрачає сьогодні сотні мільйонів доларів, а також разом з нею весь світ намагається знайти першу молекулу, яка б допомогла людям одужувати. Ліків від коронавірусу не існує.

І тут виявляється, що ми живемо в країні, де по телебачення рекламують: "насправді давно все є, підіть купіть упаковку, хоч вона трішки дорога, але є".

По-перше, як редакція каналу це пропустила. Я не розумію, як вони там читали. Друге, силові структури, які сьогодні перебувають в “червоній лінії” контролю цієї проблеми, але ніхто цього не помітив.



Фейкова інформація в рекламі / Скріншот з відео

Конкретно на цю компанію потрібно порушити кримінальну справу. І канал повинен вибачитися й запустити якусь антирекламу, що насправді зараз немає ніяких ліків.

Коли з’являться ліки і світ їх прийме, тільки тоді всі будуть мати право говорити, що такі ліки можна приймати.

Про систему тестувань на коронавірус

Зовсім скоро у кожному регіоні України з'являться тест-системи на коронавірус у значно більшій кількості. Однак громадський активіст та співзасновник фонду "Пацієнти України" Дмитро Шерембей в ефірі 24 каналу у програмі "Після всього" заявив, що дуже важливо, аби держава не допустила глобальної помилки – не залякала людей.

За його словами, спроби МВС і силових структур застосувати каральні заходи до тих людей, в яких може бути коронавірус, можуть нести небезпеку.



Де в Україні можна пройти тест на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

"Суспільство ні в якому разі не повинно приховувати той факт, що в людини є симптоми вірусу. Вони повинні розуміти, що система охорони здоров'я – це те місце, де вони зайдуть, отримають необхідну допомогу та госпіталізацію. У цивілізованій державі це так повинно відбуватись", – додав Шерембей.

Також він зазначив, що попри намагання держави врятувати людей, зміна керівників Міністерства охорони здоров'я призводить до того, що взагалі нічого не працює.

Про суворий карантин в Україні

В Україні влада вживає надзвичайних заходів, щоб зупинити поширення коронавірусу – закриваються розважальні заклади, вводяться суттєві обмеження на транспортні перевезення, закриваються кордони тощо.

Влада вводить жорстікіші заходи карантину, бо, ймовірно, не відома справжня статистика поширення коронавірусу в Україні. Про це розповів громадський активіст Дмитро Шерембей в ефірі програми "Після всього" на 24 каналі.

Тут така тактика – коли ти розумієш, що зіткнення неминуче, треба дійти до того, щоб ніхто не помер в кінцевому результаті. Через це ми припускаємо, що епідемія набагато більша, ніж показує статистика,

– сказав Шерембей.

За його словами, для того, щоб система охорони здоров'я була готова, треба було у вересні 2019 року дуже активно та наполегливо продовжувати медичну реформу та впроваджувати систему цифрового документообігу.

Які обмеження хоче ввести Зеленський:

Заборонити приймати відвідувачів закладам культури, ТРЦ, спортивним закладам, ресторанам, кафе, кінотеатрам та іншим закладам харчування, розваг та послуг. Однак українці зможуть замовити доставку їжі з ресторанів та кафе.

Заборонити залізничне, авіа-, автобусне міжміське пасажирське перевезення, а також роботу метрополітенів. Перевезення пасажирів у містах може здійснюватися у режимі до 10 осіб у маршрутних таксі і таксі та до 20 осіб у тролейбусах, автобусах, вагонах трамваю.

Провести перемовини з МВФ про надання фінансової підтримки Україні для подолання наслідків коронавірусу.

Від Нацбанку, Мінфіну, державних і приватних банків очікується створення програми кредитних канікул для малого і середнього бізнесу, концепція податкових змін.

Громадяни, що отримують пенсію, менше ніж 5 тисяч гривень, мають отримати доплату у розмірі 1000 гривень.

В областях, де були підтверджені випадки коронавірусу (Чернівецька і Житомирська), запровадити режим надзвичайної ситуації.

Тимчасово заборонити планові заходи і операції у лікарнях, здійснити часткове перекваліфікування закладів медичної допомоги.

Розробити механізм доставки ліків працівниками Укрпошти для людей похилого віку.

Заборонити масові заходи за участю понад 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями. Лідери церков мають поставитися до цього з розумінням.

Обмежити експорт продуктів харчування.

Міністерствам, головам ОДА, місцевій владі забезпечити безперебійну роботу продуктових і господарських магазинів, аптек, АЗС, банків, страхових компаній, а також усіх підприємств критичної інфраструктури та вантажного транспорту.

Про захисні маски

Після того, як в Україні зафіксували перші випадки зараження коронавірусом, українці почали масово купляти маски та антисептики. Попри це, підприємець та блогер Олексій Давиденко заявив, що майже усі маски, які залишились у аптеках, не виконують своєї функції – не захищають від вірусів.

За словами Давиденка, все через те, що майже не залишилося сировини для виготовлення якісних масок. Він розповів, що гумок та металевих фіксаторів, які тримають маску на обличчі – в країні та за кордоном немає. Також відсутній найголовніший елемент у медичній масці.

У тришарових масках повинен бути головний захисний елемент, який виконує роль фільтру і на 95% захищає від вірусів, які є в соціумі. Однак на сьогодні цієї сировини в Україні ніхто не виробляє, за кордоном вона закінчилась,

– пояснив Олексій Давиденко.

"Тому можна констатувати – 99% масок, які сьогодні є в мережах продажу, не виконують своєї функції. Це лише ажіотаж, психоз і спроба спекулянтів на цьому заробити", – додав Давиденко.

Підприємець наголосив, що йдеться саме про звичайні маски, а не респіратори. За його словами, заробляти на масках почали не лише в Україні, але й інших країнах, де зафіксовано коронавірус.



Як правильно використовувати маску / Інфографіка 24 каналу

Коронавірус в Україні: що відомо