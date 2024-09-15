Член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев рассказал 24 Каналу, что за последние 2 месяца были освобождены уже два представителя крымскотатарского народа. Тенденции свидетельствуют о том, что вместе с военнопленными также освобождают гражданских политзаключенных.

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Кто еще находится в плену России

Ление Умерова является представительницей молодежи, которая содержалась в местах несвободы. Согласно данным Крымскотатарского ресурсного центра 33 таких молодых людей до сих пор находятся в российских тюрьмах, из них 29 – это представители крымскотатарского народа.

Хотел бы обратить внимание на то, что Ление Умерова очень хорошо держалась, поддерживала четкую проукраинскую позицию. Лично я и все правозащитники неоднократно говорили о ней на различных площадках, в частности ООН. Обращали внимание, что у нее больной папа, она молодая девушка, которую надо освободить,

– рассказал Эскендер Бариев.

Сейчас самым молодым политзаключенным, который находится в местах несвободы, является Апаз Куртумеров. Ему только 21 и он уже 2 года в плену. Его также задержали на границе с Крымом. О нем много говорят на уровне ОБСЕ, ведь в российском заключении находится и его отец.

Кроме того, я хотел бы обратить внимание на трех братьев, которые находятся в российских колониях. Их обвиняют в причастности к батальону имени Номана Челебиджихана. Они занимают проукраинскую позицию, пытались участвовать в активных действиях, которые проводил Меджлис,

– подчеркнул Эскендер Бариев.

Он добавил, что это молодежь, которая пыталась помочь в освобождении Крыма. К тому же надо говорить и о пожилых людях, ведь они также находятся в тюрьмах.

Удается ли поддерживать связь с политзаключенными

Фиксирование случаев задержания усложнилось в 2023 году. Теперь когда происходит заключение, Россия может даже не предоставлять информацию о человеке. Такие случаи уже случались, тогда приходится самостоятельно искать имя, фамилию задержанных.

Мы четко отслеживали и знали о задержании Артура, но о его братьях узнали только после того, как они оказались в колониях. Эту информацию нам предоставили наши земляки,

– отметил Бариев.

Поэтому очень важна помощь организации "Крымская солидарность", всех активистов, родителей и родных. Так совместно удается получать хоть какие-то сведения о задержании крымских татар, узнать где они, как проводились этапирования после приговора, какое к ним отношение с точки зрения расовой дискриминации.

Крымскотатарский ресурсный центр уже начал предоставлять информацию в рабочие группы по вопросам насильственных исчезновений и в ООН для того, чтобы все эти процессы не останавливались.