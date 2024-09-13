Россия почти два года незаконно удерживала Ление в плену. Сейчас ее везут на осмотр врачей, а потом уже она сможет увидеться с родными.

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Что известно о Ление Умеровой

В 2015 году Ление покинула Крым, чтобы окончить школу на материковой части Украины и поступить в университет. Впоследствии она училась в киевском университете на специальности химика-технолога, а позже работала в украинском модном бренде одежды.

Ление Умерова / Фото из открытых источников

В начале декабря 2022 года Ление отправилась в Крым, чтобы присмотреть за отцом, который имел осложнения после операции из-за онкологического заболевания. Она путешествовала через Болгарию, Румынию и границу между Грузией и РФ. Во время пересечения на КПП "Верхний Ларс" российские силовики задержали ее, поскольку она имела украинский паспорт.

4 декабря суд в Северной Осетии признал ее виновной в "нарушении режима государственной границы" и оштрафовал на 2 тысячи рублей. Она была размещена в Центре временного содержания иностранных граждан вблизи Владикавказа.

Ление Умерова в суде / Фото из открытых источников

В ночь на 14 марта Ление отпустили, но сразу же задержали силовики, а полиция составила протокол за "неповиновение". Суд назначил ей 15 суток ареста, которые несколько раз продлевали.

Впоследствии Московский суд арестовал Ление Умерову по обвинению в шпионаже, ей грозило 20 лет заключения.

Брат Ление – Азиз Умеров утверждал, что его сестру задержали только за наличие украинского паспорта и отказ от российского.

В августе 2023 года стало известно, что Ление написала письмо к президенту Владимиру Зеленскому. 23 августа на саммите Крымской платформы Зеленский поделился ее историей и призвал международное сообщество к поддержке.

Известно, что в августе 2024 года суд продлил арест Ление Умеровой до 4 ноября. Ее брат Азиз сообщил, что дело передали новому следователю, а материалы стали засекреченными.

К счастью, Ление удалось вернуть из российского плена во время 56 обмена, который состоялся 13 сентября 2024 года.

Ление Умерова вернулась из плена / Фото Дмитрия Лубинца

Омбудсмен Дмитрий Лубинец подчеркнул, что незаконные задержания крымских татар являются частью сознательной политики России, направленной на подавление сопротивления российской оккупации Крыма и уничтожение их национальной идентичности.