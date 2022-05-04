Больное государство с больной символикой

Она не понимала, что происходит вокруг, и вышла в таком виде к украинским военным.

Советуем Оккупанты начали генеральный штурм "Азовстали": на территории до сих пор есть гражданские



Одним из символов войны против Украины оккупанты выбрали безумную старуху с флагом Советского Союза / Фото из фейсбука Дениса Казанского

То есть буквально старческое слабоумие возводится в культ. Бабке с флагом устанавливают страшные памятники, от вида которых пробирает дрожь.

Не припомню более провальной пропагандистской кампании. Z-свастика, Ленин, старуха в маразме – какой-то один сплошной кринж. Такая убогость может вдохновлять только психически больных людей.

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