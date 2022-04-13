Несмотря на то, что многие российские военнослужащие отказываются ехать на войну против Украины, находятся и "добровольцы". Так, в стране-агрессоре собрали целый батальон из головорезов, который уже отправили в нашу страну.

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У всех "добровольцев" есть боевой опыт

По имеющейся в Генштабе информации, оккупанты отправили в Украину 400 "добровольцев". Их батальон сформировали в Ленинградской области. И состоит он не из простых идейников, а военнослужащих, у которых есть боевой опыт. Они усилят одно из подразделений 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии.

Заметим, что Россия до 26 апреля ввела так называемый "желтый уровень террористической угрозы". Он будет действовать в приграничных с нашей страной районах, а также на временно оккупированной территории Крыма. В Генштабе считают, что оккупанты это делают для того, чтобы облегчить перемещение военной техники, вооружения, а также личного состава на территорию нашей страны.

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