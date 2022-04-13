Предыдущие сутки, 12 апреля, запомнились нам протестами украинцев против российской агрессии в Италии и национализацией 10 кораблей страны-агрессора, чтобы укрепить ВСУ.

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Также в дайджесте от Минобороны сообщили, что:

  • оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в Хмельницкой области;
  • украинские военные отбили 6 атак оккупантов в Луганской и Донецкой областях;
  • холоднояровцы показали результаты "охоты" на "вторую армию мира";
  • сичеславские десантники "отминусовали" целое подразделение противника;
  • бойцы ВСУ уничтожают живую силу и технику врага;
  • украинские военные отбили атаку российских диверсантов, выдававших себя за эвакуированных гражданских;
  • операция по обороне Киева была успешной, но о безопасности в столице говорить рано;
  • родственники оккупантов ожидают родных не с победой, а с награбленным.

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