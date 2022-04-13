Попередня доба, 12 квітня, запам'яталася нам протестами українців проти російської агресії в Італії та націоналізацією 10 кораблів країни-агресорки, щоб зміцнити ЗСУ.

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Також у дайджесті від Міноборони повідомили, що:

  • окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту в Хмельницькій області;
  • українські військові відбили 6 атак окупантів в Луганській і Донецькій областях;
  • холодноярівці показали результати "полювання" на "другу армію світу";
  • січеславські десантники "відмінусували" цілий підрозділ противника;
  • бійці ЗСУ знищують живу силу та техніку ворога;
  • українські військові відбили атаку російських диверсантів, які видавали себе за евакуйованих цивільних;
  • операція з оборони Києва була успішною, але про безпеку в столиці говорити зарано;
  • родичі окупантів очікують рідних не з перемогою, а з награбованим.

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