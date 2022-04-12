Про нові втрати ворога повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України. Військовий орган додав, що реальна кількість знешкодженої техніки може відрізнятися від опублікованих даних.

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Втрати ворога з 24 лютого по 12 квітня

Загалом російські війська втратили:

близько 19 600 солдатів,

732 одиниць танків,

1 946 одиниць бойових броньованих машин,

349 одиниць артилерійських систем,

111 одиниць реактивних систем залпового вогню,

63 одиниці засобів протиповітряної оборони,

157 літаків,

140 гелікоптерів,

1406 одиниць автомобільної техніки,

76 цистерн з ПММ,

7 кораблів та катерів,

124 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня,

25 одиниць спеціальної техніки,

4 пускові установки оперативно-тактичної ракетної зброї.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій,

– додають у Генштабі.



Втрати ворога станом на 12 квітня / Інфографіка Генштаб ЗСУ

До речі, біля селища Новоайдар на Луганщині, завдяки Збройним Силам України окупанти втратили запаси боєприпасів.

Варто переглянути – Ранкове зведення Генштабу за 12 квітня: відео