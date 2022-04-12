О новых потерях противника сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины. Военный орган добавил, что реальное количество обезвреженной техники может отличаться от опубликованных данных.

Читайте также Обстрелы Днепропетровщины и разрушенные дома в Луганской области: основное за 48 день войны

Потери врага с 24 февраля по 12 апреля

В целом, российские войска потеряли:

около 19 600 солдат,

732 единиц танков,

1 946 единиц боевых бронированных машин,

349 единиц артиллерийских систем,

111 единиц реактивных систем залпового огня,

63 единицы средств противовоздушной обороны,

157 самолетов,

140 вертолетов,

1406 единиц автомобильной техники,

76 цистерн с ГСМ,

7 кораблей и катеров,

124 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня,

25 единиц специальной техники,

4 пусковые установки оперативно-тактического ракетного оружия.

Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий,

– добавляют в Генштабе.



Потери врага на 12 апреля / Инфографика Генштаб ВСУ

Кстати, возле поселка Новоайдар в Луганской области, благодаря Вооруженным Силам Украины оккупанты потеряли запасы боеприпасов.

Стоит посмотреть – Утренняя сводка Генштаба за 12 апреля: видео