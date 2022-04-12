О новых потерях противника сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины. Военный орган добавил, что реальное количество обезвреженной техники может отличаться от опубликованных данных.

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Потери врага с 24 февраля по 12 апреля

В целом, российские войска потеряли:

  • около 19 600 солдат,
  • 732 единиц танков,
  • 1 946 единиц боевых бронированных машин,
  • 349 единиц артиллерийских систем,
  • 111 единиц реактивных систем залпового огня,
  • 63 единицы средств противовоздушной обороны,
  • 157 самолетов,
  • 140 вертолетов,
  • 1406 единиц автомобильной техники,
  • 76 цистерн с ГСМ,
  • 7 кораблей и катеров,
  • 124 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня,
  • 25 единиц специальной техники,
  • 4 пусковые установки оперативно-тактического ракетного оружия.

Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий,
– добавляют в Генштабе.

Втрати ворога станом на 12 квітня
Потери врага на 12 апреля / Инфографика Генштаб ВСУ

Кстати, возле поселка Новоайдар в Луганской области, благодаря Вооруженным Силам Украины оккупанты потеряли запасы боеприпасов.

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