Приступила к конкретной работе, – Кравчук рассказал о следующей встрече в ТКГ
Подгруппа по безопасности Трехсторонней контактной группы готовит документы. Они будут предусматривать дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня.
Источник:24 канал
Такое решение приняли на встрече 20 апреля. Следующая встреча Трехсторонней контактной группы состоится 28 апреля.
Больше об этом На заседании подгруппы ТКГ по безопасности договорились о механизме, который позволит вернуться к тишине
Леонид Кравчук о необходимом документе
По словам главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, он подготовил соответствующий документ еще 2 недели назад и отправил его на рассмотрение представительницы ОБСЕ Хайди Грау. Документ состоял из 2 частей:
- политического заявления;
- приложения о координационном механизме реагирования на нарушение режима прекращения огня.
Кравчук пояснил, что документ сразу не обсудили, а уже 20 апреля украинский проект взяли за основу.
Это означает, что подгруппа по безопасности, которая готовит документы на заседание ТКГ, приступила к конкретной работе,
– подчеркнул Кравчук.
По мнению главы украинской делегации в ТКГ, до 28 апреля подгруппа должна завершить работу над документом. В таком случае его могут утвердить на общем заседании ТКГ.
Что известно о документе
- Дополнительные механизмы должны дополнить документ, который приняли 22 июля 2020 года о прекращении огня на Донбассе.
- Первое чтение состоялось 20 апреля, дату второго должны назначить представители ОБСЕ.
- Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович назвал договоренность "прорывом".
- Дополнения предусматривают, что наблюдатели ОБСЕ должны своевременно верифицировать нарушения, а также оценивать "вбросы" с российской стороны.
Поделиться новостью