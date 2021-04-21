Подгруппа по безопасности Трехсторонней контактной группы готовит документы. Они будут предусматривать дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня.

Такое решение приняли на встрече 20 апреля. Следующая встреча Трехсторонней контактной группы состоится 28 апреля.

Больше об этом На заседании подгруппы ТКГ по безопасности договорились о механизме, который позволит вернуться к тишине

Леонид Кравчук о необходимом документе

По словам главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, он подготовил соответствующий документ еще 2 недели назад и отправил его на рассмотрение представительницы ОБСЕ Хайди Грау. Документ состоял из 2 частей:

политического заявления;

приложения о координационном механизме реагирования на нарушение режима прекращения огня.

Кравчук пояснил, что документ сразу не обсудили, а уже 20 апреля украинский проект взяли за основу.

Это означает, что подгруппа по безопасности, которая готовит документы на заседание ТКГ, приступила к конкретной работе,

– подчеркнул Кравчук.

По мнению главы украинской делегации в ТКГ, до 28 апреля подгруппа должна завершить работу над документом. В таком случае его могут утвердить на общем заседании ТКГ.

Что известно о документе