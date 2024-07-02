Благодаря доказательной базе, которую собрала СБУ, Пасечника приговорили к 12 годам тюрьмы. Пока заочно, ведь судебное разбирательство происходило в отсутствие обвиняемого. Срок наказания будет исчисляться с даты задержания фигуранта.

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Что известно о деле Пасечника

Накануне 24 февраля 2022 года Пасечник подписал так называемый "договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи" между террористической организацией "лнр" и Москвой.

В итоге Кремль использовал такие решения как формальный повод для начала полномасштабного вторжения на территорию Украины.

Более того, потом Пасечник организовывал псевдореферендум по "присоединению" временно оккупированной части территории Луганщины к России. Он подписал с Путиным "соглашение о вхождении региона" в страну-агрессора.

Также гауляйтер организовал участие временно захваченных общин в российских "выборах в законодательные органы власти".

Гауляйтера признали виновными по двум статьям

Суд признал Пасечника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц ч. 2 ст. 110;

коллаборационная деятельность ч. 5 ст. 111-1.

По совокупности совершенных преступлений суд назначил Пасечнику 12 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Также преступника на 13 лет лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах власти, учреждениях, предприятиях и организациях независимо от формы собственности сроком.